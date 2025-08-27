¿Qué dirá Barby Silenzi? Dalila confirmó su romance con El Polaco y se besaron en público

A tres meses de la escandalosa ruptura entre El Polaco y Barby Silenzi, la novela sumó un nuevo capítulo. Esta vez fue Dalila, la reconocida cantante de cumbia, quien confirmó públicamente su acercamiento con el artista y hasta se animó a hablar de lo ocurrido entre ellos, algo que hasta ahora eran solo rumores.

El tema explotó en Puro Show (El Trece), cuando Pochi, la creadora de Gossipeame, contó que Dalila no solo blanqueó la relación, sino que incluso le habría confesado a su exmarido que había compartido un encuentro con El Polaco en Rosario.

Dalila junto a El Polaco.

Dalila habló de El Polaco arriba del escenario

Cansada de las especulaciones y de los comentarios de Barby Silenzi en su contra, Dalila aprovechó un recital para decir lo suyo. Entre canción y canción, disparó sin vueltas:“Estuvieron hablando de mí en televisión. ¿Qué pueden decir que no sepan? Todo por el bendito Polaco. Si lo vamos a hacer, lo hacemos bien. Me volvieron loca y a él también, me dijo que lo llamaban 25 veces por día. ¡Por favor! ¡Me empaché!”.

Y fue todavía más lejos con una frase que levantó polvareda: “¿Quién no se comería a ese bombón?”, dijo con picardía, y luego agregó: “Encima como ser humano es súper humilde, buen tipo. Lo aprecio mucho, lo quiero muchísimo y sé que él a mí también”.

Los cantantes compartieron escenario en varias ocasiones.

Para evitar malentendidos, dejó claro: “Yo no me quiero casar con él, ¿para qué? Si mañana no sabemos dónde estamos. Le mandamos un beso a El Polaco”.

El Polaco desmintió el supuesto romance con Dalila

El cantante ya había quedado en el ojo de la tormenta en junio, cuando se viralizó una foto suya a los besos con Dalila en un show. En aquel momento, en diálogo con las cámaras de Puro Show, El Polaco intentó bajarle el tono: “Es una amiga de toda la vida, fue un beso de amigos”.

Barby Silenzi y El Polaco.

Sin embargo, las imágenes y ahora las declaraciones de Dalila parecen contradecir esa versión. Mientras tanto, Silenzi sigue en silencio, aunque en varias entrevistas dejó entrever su fastidio por los constantes rumores de infidelidad.