Barby Silenzi conquistó la noche porteña con un look para el infarto

Con más de 400 mil seguidores en Instagram, Barby Silenzi ya se ganó su lugar como una de las referentes más picantes de las redes. Pero lo suyo va mucho más allá del baile: también arrasa en DivasPlay, donde combina sensualidad, actitud y momentos íntimos de su rutina. Esa mezcla explosiva de carisma, frescura y producciones hot logró enganchar a miles, que la siguen de cerca y no se pierden ni una de sus publicaciones.

Barby Silenzi conquistó la noche porteña en texanas y top color nude

En esta oportunidad, la bailarina conquistó a sus seguidores de Instagram con una serie de fotos de uno de sus últimos looks. En las imágenes se la puede ver con un short de jean y una musculosa de hilo color nude.

Barby Silenzi conquistó la noche porteña en texanas y top color nude

“Del sábado, no sabía cuál elegir“, escribió en el epígrafe de la publicación, que no tardó en acumular miles de likes y decenas de comentarios de parte de sus seguidores.

Barby Silenzi conquistó la noche porteña en texanas y top color nude

Barby Silenzi opinó sin filtros sobre el affaire entre El Polaco y Dalila

Barby Silenzi rompió el silencio tras las explosivas declaraciones de Dalila, quien reveló haber tenido un affaire con El Polaco mientras él aún estaba en pareja con la bailarina. “Esta señora siempre estuvo muy caliente con él”, lanzó sin vueltas Barby en una entrevista, y agregó: “Tiene esa onda de calentona… creo que con varios”.

La ex del cantante de cumbia no confirmó ni negó lo ocurrido, pero dejó en claro que en ese momento estaban distanciados: “No sé si sucedió, yo no estaba en el escenario”. Además, fue tajante con la credibilidad de la artista: “Los antecedentes de ella no son muy buenos”.

Con la polémica instalada, Barby también deslizó que esta historia no le caería nada bien a El Polaco. “A él no le va a gustar nada. Capaz que quiere resurgir y aparecer un poco más y tiene que decir esto”, remató, dejando entrever que el escándalo podría tener más fines mediáticos que sentimentales.