Prisión domiciliaria y la canción que lo llevó a la fama: 10 Cosas que no sabías de Callejero Fino.

Callejero Fino es uno de los referentes actuales del RKT. Creció en Derqui, partido de Pilar, creyendo que las únicas dos opciones para su futuro eran “terminar preso o muerto”, según él mismo ha expresado en varias oportunidades. Sin embargo, encontró en la música su lugar y sus temas ya sumas millones de reproducciones en las distintas plataformas.

Su nombre comenzó a sonar fuerte a finales de 2021, logrando un 2022 lleno de éxitos, donde logró llegar a su primer Luna Park. Estos datos con la muestra del crecimiento exponencial que viene marcando y que comenzó en competencias de freestyle y en sus primeros videos en 2015 para Youtube.

Callejero Fino: un artista que cometió errores, pero supo redimirse. Foto: Web

10 cosas que no sabías sobre Callejero Fino

1- Su nombre real es Simón Natanael Alvarenga, y se hizo conocido como Callejero Fino después de participar en una competencia de freestyle llamada El Halabalusa en Claypole.

2- A los 13 años, Callejero Fino tuvo su primer encuentro con la música gracias a sus amigos de la escuela, quienes le mostraron el rap de barrio. Al no tener acceso a Internet en su hogar, pasaba horas escuchando a Eminem y Tupac Shakur en un cibercafé, lo que lo llevó a interesarse por las competencias de freestyle.

3- El padre de cantante murió cuando él tenía 15 años, en un accidente doméstico. “Falleció adelante mío”, contó el artista durante una entrevista, donde recordó el suceso. Su padre murió cuando estaba haciendo su casa y a causa de una descarga eléctrica.

4- Organizaba festivales en su patio trasero en Derqui, donde pedía alimentos no perecederos como entrada para donar a los comedores locales.

5- Subió un video a Youtube haciéndole una tiradera a otro chico del barrio, siendo esta su primer tema. Luego le siguió una canción dedicada a su mamá, la cual se hizo viral y lo llevó a tener notoriedad.

Callejero Fino y su mamá Foto: Archivo

6- La primera canción que grabó en un estudio fue “Mi testamento”. Fue acompañado por su madre y por su novia.

7- Estuvo preso durante tres meses en prisión y luego consiguió la prisión domiciliaria por un delito que él afirma no haber cometido. “Terminé preso por estar en un lugar donde no tenía que estar y con gente con la que no tenía que estar. Los que me acompañaban están presos o muertos. No me acuerdo del hecho. Son flashes. Me gustaría que un día me digan bien qué pasó”, aseguró, según TN.

8- Fue así que, desde su prisión domiciliaria y con videos en vivo por redes sociales, Callejero Fino se empezó a convertir en uno de los referentes más destacados de la escena musical actual, combinando sonidos de RKT, rap y trap. Actualmente, canciones como “Pa Tra Rkt - Remix”, “Tu turrito” y “Tamo chelo - Remix”, han sido un gran éxito con millones de reproducciones en todas las plataformas.

9- Callejero Fino descubrió el RKT durante sus visitas a un boliche llamado “Rescate” en San Martín, donde escuchó por primera vez a DJ KBZ, quien junto a su hermano creó el sonido distintivo de bajo, bombo y chapa que le gusta tanto.

Callejero Fino y su hijo Foto: Instagram

10- Durante su presentación en el Estadio Luna Park, el cual contó con entradas sold out y la participación de varios artistas como Rei y Pablito Lescano, le pidió casamiento a su novia. También tiene un hijo llamado Karim Yadiel.