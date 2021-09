Uno de los personajes del momento es L-Gante, el cantante urbano por supuesto que cumplió con el deber cívico en las PASO. Cuando salió de su casa se percató que no votaba en la misma escuela que en las elecciones pasadas así que tuvo que viajar hasta San Martín. Allí se encontró con una grata sorpresa, una multitud lo esperaba para poder saludarlo antes de emitir su voto.

“Siempre votaba en el barrio, a dos cuadras de mi casa; pero bueno, me cambiaron. Es un voto distinto porque ahora soy conocido y siempre alguna sorpresa me preparan los pibes. Es una sorpresa siempre la respuesta de la gente y lo tomo con mucha alegría”, dijo el cantante al salir de su hogar.

La entrevista la dio en la puerta de su casa, en General Rodríguez y allí le habló a su público, los jóvenes: “Ahora tengo más conciencia que cuando tenía 16 años. A esa edad no sabía a quién votar y no me interesaba. Ahora sí veo lo importante que es. No sé si están centrados para una elección. Yo estoy más consciente. Es diferente”.

L-Gante adelantó que por la tarde luego de votar se iría a casa “de unos amigos que conocí recientemente en las redes” y que esperan hacer “algunos graffitis, algunos videos y un asadito”.

Al llegar a San Martín, donde finalmente tenía la mesa para votar, el cantante mostró cómo una multitud lo esperaba. El cantante compartió en su Instagram el recibimiento que tuvo al ir a votar a una escuela en el conurbano bonaerense.

Allí se lo puede ver a Elian recibido por mucha gente que grita y corea su nombre.

L-Gante ¿futuro candidato?

El artista admitió que en un futuro podría dedicarse a la política: “Podría ser. Me gustaría algún día darle uso a lo que hoy en día tengo. La comprensión de la gente del barrio que los de arriba no le prestan atención”, dijo.

“Varios me eligen por eso, por conocer la voz del barrio. Nosotros lo hacemos por empatía y que no se confunda con algo político. Yo brindo una ayuda y después que digan lo que quieran. Trato que nadie me saque foto o filme porque eso hacen los políticos”, sostuvo el artista.

Sobre el cierre de la entrevista dejó un consejo: “Es muy importante que vayan a votar y hacer una buena elección. Eso más que nada. Hay que estar bien ya que el voto es un valioso. Jovencitos, éxitos”.