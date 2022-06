Omar Varela realizó una entrevista junto a Bruno Podestá y se refirió a la ruptura con Duki, quien había dicho que el productor musical los “forreó a todos” en relación a los derechos de algunas canciones durante el lapso en el que trabajaron juntos.

“Hay un montón de gente que se llena hablando la boca de mi. Yo tengo la consciencia bien limpia. Les duele el ego, no tengo idea, sé adentro que no hice nada malo, me han acusado de robar canciones, yo no puedo robar algo que produje yo mismo. Nadie piensa en cómo la tuve que remar para que funcione eso y que todos los artistas que están explotando hayan podido tener ese momento”, dijo Omar Varela.

Y agregó: “Me puse la 10, pagué los videos y un montón de artistas hoy en día ni me saludan, porque piensan que les quise cagar la carrera. Si hubiese hecho algo malo, saben dónde vivo, pudieron hacer un juicio y, sin embargo, nunca hicieron nada”.

Hace aproximadamente siete meses, el propio Duki se manifestó sobre el tema y mencionó a Omar Varela en una entrevista realizada por Grego Rossello. “Se zarpó y nos forreó a todos los pibes que laburábamos con él. En vez de hacer lo que tenía que hacer como un hombre inteligente, nos quiso cagar a todos y le salió mal la jugada”, había manifestado en “Ferné cpn Grego”.

En ese sentido, el productor musical y fundador del sello Mueva Records opinó sobre el tema y lo manifestado por el cantante de trap. “Dijo que cagué a los pibes y no especifica bien. ¿Quiénes son los pibes? ¿Qué es forrear? Argumentalo bien si vas a decir algo, la gente ya se queda con eso. La verdad es que con casi todos hice las cosas bien y con los que no salieron bien fue porque ellos no dieron de su parte para solucionar las cosas”, explicó.

“Desde mi parte, tuve la mejor predisposición, estoy orgulloso por el éxito de todos. No me voy a sentar a hablar mal, no soy así, solo voy a decir que esa persona no tuvo el valor de sentarse enfrente mío y solucionar las cosas bien como debe ser”.