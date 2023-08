Nathy Peluso suele generar polémica por diversos motivos. Tiempo atrás, la cantante argentina radicada en España fue duramente criticada por sus dichos acerca de su país natal y el que eligió para vivir. Aunque este no fue el único problema que enfrentó, en las redes sociales también ha sido protagonista de intensos debates.

Recientemente, Nathy Peluso volvió a ser tendencia en Twitter (ahora X) por un insólito motivo. Una cuenta subió un video de la cantante haciendo una llamativa performance en vivo y lo comparó con una situación bastante particular.

Nathy Peluso volvió a causar polémica en las redes y la compararon con Dua Lipa Foto: Twitter

La publicación rápidamente fue compartida por cientos de usuarios y generó varios comentarios. Muchas personas señalaron que no se juzga con la misma vara a la intérprete de “Delito” que al resto de sus colegas, como por ejemplo, Dua Lipa.

Además, las bromas acerca del intercambio de figuras conocidas entre Argentina y España volvió a ser tópico en la red social de Elon Musk. “Cómo cagamos a los españoles ellos nos dieron a Garnacho y nosotros les dimos a Nathy Peluso siempre un paso adelante”, comentaron.

La comparación entre Nathy Peluso y Dua Lipa que se hizo tendencia

El video de Nathy Peluso bailando con el caño del micrófono generó un acalorado debate en las redes sociales. Muchos usuarios mostraron su desagrado por la acción de la cantante, mientras que otros expusieron que, meses atrás, celebraron el mismo gesto cuando lo hizo Dua Lipa.

“Nathy Peluso no es santa de mi devoción pero la critican solo porque no es hegemonica porque con dua lipa que pesa 45 kg les parecia la cosa más sexy del mundo y estaban rebalsando de leche con un video de ella haciendo exactamente lo mismo”, escribió @666sober.

Mientras que @aniallado reflexionó algo similar: “q insoportables mira q no me la banco a nathy peluso pero si dua lipa hace lo mismo y estan todos babeando atras no vieron una mujer real en sus vidas”.

Varios posteos llegaron a la misma conclusión: “La cantidad de barbaridades que hombres y mujeres dicen comentando/citando este twit con TOTAL NATURALIDAD me da asco. Por qué? Porque no solo la humanidad odia a las mujeres sino que mucho más si no son hegemónicas”.