María Becerra reveló cuál es el trastorno psicológico que la afecta desde chica

Sin dudas, María Becerra es una de las artistas argentinas más exitosas a nivel mundial. La cantante oriunda de Quilmes ya cuenta con una enorme cantidad de hits. Entre ellos “Ojalá”, “Corazón Vacío” y “Automático”, todos sencillos que acumulan millones de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube.

Además, a lo largo de su carrera ha lanzado múltiples colaboraciones con grandes figuras del género urbano como Tini, J Balvin y sus colegas más cercanos con los que lanzó el mega hit “Los del Espacio”. Incluso, gracias a su talento ha llegado a Hollywood al convertirse como una de las artistas de la banda sonora de Rápidos y Furiosos con “Te Cura”.

Sin embargo, a pesar de su enorme fama, María Becerra sigue manteniendo la humildad y sinceridad de siempre. Es por ello que en las entrevistas suele mostrarse muy honesta y habla sin filtro de sus sentimientos más profundos y personales.

En varias ocasiones, La Nena de Argentina causó furor con sus divertidas anécdotas sobre su infancia. Así como también, se ha hecho viral al confesar intimidades de su relación con Rei. Y hasta hizo mea culpa cuando recordó viejos tweets polémicos que escribió cuando era chica desde el enojo.

María Becerra confesó que tiene TDAH

En su paso por el podcast de Enrique Santos, la cantante sorprendió al confesar que padece de un trastorno psicológico. Precisamente, reveló que tiene TDAH. “Yo tengo déficit de atención con hiperactividad y ansiedad”, reveló María Becerra.

Al ser consultada por su tratamiento, señaló que no está medicada pero que lo consultó con su psicóloga. Y fue su terapeuta quien le explicó que es un tratamiento muy pesado para su tipo de vida. “Todos los síntomas del TDAH se me aumentan, viste. Entonces, no sé cómo tomaría yo esa medicación”, sostuvo.

Si bien la medicación la ayudaría a controlar este trastorno, también le traería contraindicaciones al estar muy expuesta al estrés y presión por su carrera profesional. “Estamos tratando de resolver todo con la psicología y con las técnicas más antiguas que me da mi psicóloga”, concluyó.

¿Qué es el TDAH? el trastorno que padece María Becerra

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es una condición de larga duración que impacta a numerosos niños y, en muchos casos, persiste hasta la edad adulta. El TDAH engloba una serie de desafíos persistentes, que abarcan desde la dificultad para mantener la concentración hasta la hiperactividad y comportamientos impulsivos.

María Becerra no es la única celebridad con TDAH. Otros famosos como Adam Levine, Steve Jobs, Michael Jordan, Justin Timberlake, Will Smith y Jennifer Lawrence también confesaron que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad.