María Becerra contó el consejo que le dio su madre y le marcó la vida: “Eso te corta las alas”

María Becerra es una cantante argentina de 24 años, que en solo cinco años construyó una enorme carrera musical y con exposición internacional. A pesar de su éxito, ella se mantuvo fiel a sus costumbres argentinas y muy ligada a su familia y a sus seres queridos, quienes la acompañaron desde niña y desde sus primeros pasos en el arte.

Actualmente, María Becerra se encuentra en una nueva etapa de su carrera, teniendo en cuenta “Iman”, el nuevo single de su próximo álbum, y de que acaba de anunciar una gira mundial con más de 40 fechas por América Latina, Estados Unidos y Europa.

María Becerra en uno de los momentos más importantes de su carrera Foto: Hola

En esta oportunidad, María Becerra realizó una entrevista con la revista internacional, Hola. Allí contó como fue el apoyo de sus padres para que ella persiguiera su sueño de ser cantante y los miedos que ellos tenían. “Siempre recibí full apoyo. No puedo decir nada malo de los padres que me han tocado. Sí, obviamente, como todo siempre está el miedo, viste que a los padres le sale un hijo artista y tienen miedo de las cosas que te vayan a pasar en la vida, si te vas a poner en vicios en esto”, comenzó.

“Lo otro es que hay mucho prejuicio, sobre si te va a ir bien, como que muchas personas me han dicho: ‘Te vas a morir de hambre’, ‘No puedes vivir de eso’. Seguro que mis padres tenían algo de miedo, pero jamás me detuvieron. Como que pensaban: ‘Nos da un poquito de miedo, pero vuela. Si es lo que te gusta, inténtalo. Si no pasa nada, acá vamos a estar para recibirte, para ayudarte a que vuelvas a despegar’”, completó Becerra.

El fuerte consejo que María Becerra recibió de su mamá

En la misma entrevista y continuando con el apoyo de sus padres, María Becerra recordó un consejo que le dio su madre en sus inicios: “Hay algo que no es con relación a la música, pero sí con relación a mí como mujer. Mi mamá una vez me dijo unas palabras muy fuertes que siempre que me preguntan sobre eso lo digo, porque me quedó marcado de chiquitita”.

“En uno de sus momentos más sensibles, estaba mal y nos dijo a mí, a mis dos hermanas, porque somos tres hermanas y un hermano. Nos dijo: ‘Ustedes tienen que ser independientes en su vida, no dejen el trabajo, no dejen de estudiar. Nunca dependas de un hombre, porque eso te corta las alas, un montón’. Y eso a las tres nos quedó”, explicó María Becerra, que construyó una enorme carrera con solo 24 años.