Desde Tucumán a Los Ángeles, María Becerra anunció su gira mundial con más de 40 fechas: ¿dónde se presentará?

María Becerra es una cantante argentina de 24 años y con tan solo cinco años de carrera. Los cuales fueron suficientes para ubicarla como una de las artistas más populares del país y con mayor influencia internacional, debido al éxito de sus canciones, sus colaboraciones y su carisma particular.

En 2022 lanzó La Nena de Argentina, su segundo álbum de estudio y este 2024, comenzó el tour de dicho álbum, con nuevas canciones y otras inéditas. Las primeras dos fechas fueron las más importantes de su carrera: el 22 y 23 de marzo en el Estadio River Plate de Buenos Aires, con localidades agotadas.

María Becerra anunció su gira por el mundo Foto: Javier Rogoski

Luego, la gira de María continúo por Guatemala, Cochabamba y Tarija en Bolivia, Aguas Calientes en México, y Oporto en Portugal. La próxima fecha es en Milán, Italia, y Becerra recorrerá más de 50 escenarios y múltiples países entre Europa, Estados Unidos y América Latina con producción de DF Entertainment. La gira tendrá su fin el 14 de diciembre con un show en Tucumán.

El “#Tour24″, como lo denominaron, llevará por el mundo un show de alto calibre, con un repertorio que repasa los éxitos que la hicieron conocida, las canciones que la ubicaron en los primeros puestos de los rankings de cada país, más los últimos lanzamientos como sorpresa para los fans de todo el mundo.

Todas las fechas del Tour 2024 de María Becerra

Europa:

Milán, Italia, el 21 de junio.

Granada, España, el 22 de junio.

Torrejón de Ardoz, España, el 25 de junio.

Oropesa del Mar, España, el 30 de junio.

Benidorm, España, el 6 de julio.

Roquetas del Mar, España, el 7 de julio.

Barcelona, España, el 10 y 20 de julio.

Santander, España, el 13 de julio.

Mallorca, España, el 14 de julio.

Torremolinos, España, el 19 de julio.

Madrid, España, el 21 de julio.

Cádiz, España, el 25 de julio.

Los Alcázares, España, el 26 de julio.

Avilés, España, el 28 de julio.

Torrevieja, España, el 3 de agosto.

La Palma, España, el 4 de agosto.

Latinoamérica:

Guadalajara, México, el 23 de agosto.

Ciudad de México, el 24 de agosto.

Lima, Perú, el 12 de septiembre.

El Salvador, el 19 de septiembre.

Guatemala, el 26 de septiembre.

Ecuador, el 5 de octubre.

Santiago de Chile, el 11 de octubre.

Querétaro, México, el 7 de noviembre.

Mérida, México, el 8 de noviembre.

Rosario, Argentina, el 17 de noviembre.

Montevideo, Uruguay, el 30 de noviembre.

Córdoba, Argentina, el 7 de diciembre.

Jujuy, Argentina, el 12 de diciembre.

Tucumán, Argentina, el 14 de diciembre.

Estados Unidos:

Boston, el 18 de octubre.

Nueva York, el 20 de octubre.

Los Ángeles, el 24 de octubre.

San Diego, el 25 de octubre.

Miami, el 26 de octubre.

San Francisco, el 27 de octubre.

Dallas, el 20 de octubre.

San Antonio, el 31 de octubre.

Houston, el 2 de noviembre.

Cuándo salen a la venta las entradas de María Becerra para su gira mundial

María Becerra anunció que los tickets para su gira mundial estarán disponibles a partir del viernes 7 de junio a las 11 a.m (horario de Argentina). Además, expresó su felicidad respecto a la gira: “Hace algunos años no hubiera imaginado poder llevar mi música a lugares tan lejos de casa y ver como poco a poco se hace realidad me llena el corazón de alegría”.