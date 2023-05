María Becerra lanzará un documental sobre su vida: “La nena de Argentina”

En la actualidad, María Becerra se encuentra en lo más alto de la cima, sin embargo, la popular interpreté argentina, conocida como “la nena”, mantiene una calma envidiable. Es un Sueño ver como la artista urbana, viene de cerrar la 25° ceremonia de los premios Gardel y ser distinguida en los premios Billboard Mujeres Latinas en la Música, ahora pase a debutar en el cine.

La joven de 23 años integra el soundtrack (banda sonora) de “Rápidos y Furiosos X”, la décima entrega de la saga estadounidense protagonizada por Vin Diesel, con estreno mundial este 18 de mayo. Sin buscarlo, la cantante, quien cuenta con más de 20 millones de oyentes mensuales en Spotify, busca abrirse a otros caminos.

La talentosa cantante viene de brillar en los Premios Gardel y formar parte de la banda sonora de “Rápidos y furiosos X”. Foto: canva

María Becerra participó del casting para " El amor después del amor”

“La Nena de Argentina” reveló ciertos detalles que hasta ahora habían permanecido ocultos, dejando a todos asombrados. Durante una entrevista, la cantante fue consultada por la nueva serie de Netflix, basada en la vida de Fito Páez, lo que respondió: “No la ví, todavía. La quiero ver. Me hablaron muy bien. De hecho, yo había hecho el casting en su momento para la serie”.

La artista no pudo revelar el personaje para el cual audicionó, pero mencionó que esto ocurrió aproximadamente hace cuatro años, cuando aún no había lanzado su carrera como cantante y quiso experimentar. “Actuar también me gusta, pero es algo más secundario”, concluyó la ex youtuber.

Maria Becerra.

“¿Te imaginas una serie sobre tu vida?”, fue la pregunta clave para que María cuente su gran secreto: “Creo que sí. Me encantaría, de hecho creo que sería muy interesante y hay muchas cosas para contar. Por el momento estamos grabando un documental, hace como dos años, y creo que va a llevar bastante más tiempo todavía. No tiene nombre por el momento, seguro va a ser algo como La Nena de Argentina”.

María Becerra habló de los aprovechadores de la fama

La artista expresó su disgusto hacia la gente que se aprovecha de los éxitos ajenos, tildándolos de “gente interesada”, y recordó una graciosa anécdota.

“Me ha pasado con un montón de gente. Con un novio que tuve en la primaria, que encima fue horrible lo que me hizo y hasta hoy en día sigue tirando historias el pibe. Mi hermana hace un vivo y le comenta: “Mi ex cuñada”. ¡Y 13 años tenía yo cuando lo conocí! Hay gente que no suelta. Me pasó con gente del colegio con la que ya ni me hablaba.”, detalló entre risas.