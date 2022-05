Mientras esperan sus shows en el Hipódromo de Palermo, los fanáticos de Tini Stoessel están como locos con su nueva canción. “La Triple T” fue un verdadero éxito y este jueves sale a la luz “Carne y Hueso”. Un tema totalmente distinto para escuchar junto a un paquete de pañuelitos.

“¿Listos para cantarla el viernes?”, escribió Tini junto a un adelanto del video musical que estrena este jueves. “Carne y Hueso” es una balada que habla de un corazón roto. Sus fanáticos no pueden esperar para escucharla y lo demostraron a través de las redes sociales.

Los tweets de los fans de Tini Foto: Twitter

“Avisen que mañana todos vamos a llorar de la mano de Tini y su nueva balada”, dijo una usuaria que sabe que será triste. Su objetivo es lograr que “Carne y Hueso” se convierta en tendencia en Twitter.

Los tweets de los fans de Tini Foto: Twitter

“Si con solo ese adelanto me puso la piel chinita, no me quiero imaginar toda la canción”, escribió otra fan de Stoessel. Además, muchos otros defienden la carrera musical de Tini.

Ya que la critica más fuerte hacia ella de parte de los haters es que sus canciones más populares son en colaboración con otros artistas. “Ya demostró que sola puede como la reina que es dejando su talento y a Argentina en lo más alto”, manifestó una fan.

Los mensajes de los famosos a Tini Stoessel

Karina “La Princesita” no pudo aguantarse y le dijo lo hermosa que estaba en el video. Candelaria Tinelli le comentó un corazón y la frase: “Oh si”. Jimena Barón también destacó lo “bello” que canta en vivo.

Rodrigo de Paul y el comentario hacia Tini. Foto: CapturaInstagram/@tinistoe

Laurita Fernández le pidió “más baladas por favor” porque son una “hermosura”. “Me gusta todo de este posteo”, agregó Grego Rossello, quien también festejó el comentario de Rodrigo de Paul en el video. “Sos vos Triple T”, había escrito el futbolista junto a un corazón blanco.