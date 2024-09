Lollapalooza Argentina 2025: los artistas que formarán parte del line up, según la IA

El Lollapalooza Argentina se convirtió en uno de los eventos más esperados por el público, en especial, por los amantes de la música. El próximo año, el festival celebrará sus 10 años con una edición mega especial. Y como cada año, los fanáticos están muy expectantes por conocer qué artistas formarán parte del line up.

A lo largo de estos días, el Lollapalooza Argentina comenzó a dar algunas pistas a través de las redes sociales sobre posibles candidatos a formar parte del line up. Así como también varios recuerdos sobre las anteriores pasadas.

Lollapalooza Argentina 2023, día 3

A raíz de las especulaciones, se le preguntó a la Inteligencia Artificial quiénes serían los artistas del line up del Lollapalooza Argentina 2025 y el resultado sorprendió.

El afiche que confirma la realización de la décima edición de Lollapalooza Argentina. (DF Entertainment)

¿Quiénes serían los artistas del line up del Lollapalooza Argentina 2025 según la IA?

El chat GPT respondió a la pregunta que todos los fanáticos quieren saber. Si bien aclaró que “el line up oficial de Lollapalooza Argentina 2025 aún no ha sido confirmado” también revelo que “ya existen varios rumores sobre los artistas que podrían presentarse”.

Sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial GPT-3

Además, señaló que “se espera que el anuncio oficial se realice el 3 de septiembre de 2024″. Pero lo más importante es los nombres de posibles confirmados para la edición Lollapalooza Argentina 2025.

“Entre los nombres que han circulado en las redes sociales, destacan Green Day, No Doubt y Avril Lavigne como posibles artistas principales. Además, hay especulaciones sobre una posible reunión de Oasis, lo que ha generado gran expectativa”, señaló Chat GPT, aunque esta última opción no es tan confiable ya que la propia banda aseguró que la gira internacional será solista y no integrarán ningún festival.

FRONTMAN FRENÉTICO. Billie Joe Armstron no ahorró energías en un show de tres horas.

La próxima edición del Lollapalooza Argentina se llevará a cabo del 21 al 23 de marzo de 2025 en el Hipódromo de San Isidro y celebrará su décima edición, lo que sugiere que habrá varias sorpresas adicionales.