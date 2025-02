¿Lo rechazó? La insólita reacción de La Joaqui al tremendo regalo que le hizo Luck Ra: “No es por ahí”

La Joaqui es una de las cantantes más exitosas del género urbano argentino. Con hits como “Butakera” y “Dos besitos” se ha instalado como una verdadera referente del RKT y sus canciones encabezan los charts como Spotify y YouTube. El pasado 21 de febrero, la artista se presentó por primera vez en el Movistar Arena de Buenos Aires en una noche muy especial.

Durante este momento, tan importante en su carrera, La Joaqui estuvo rodeada de amigos y familia. Por supuesto, su novio Luck Ra no podía faltar en esta ocasión. Así fue como el cantante cordobés sorprendió a su pareja con un mega regalo.

Sin embargo, la reacción de La Joaqui no fue la esperada y rápidamente se volvió viral. Es que la cantante de RKT quedó en shock al ver a su novio con un ramo de flores preparado especialmente para la ocasión.

La Joaqui acompaña a Luck Ra durante su estadía en la clínica tras quebrarse la pierna (Foto: Instagram de Luck Ra)

Qué dijo La Joaqui sobre su polémica reacción al regalo de Luck Ra

Durante su salida al aire en LuzuTV, la artista contó el trasfondo de su reacción que generó polémica. “No eran solo flores porque eran unas naranjas y otras rojas”, comenzó explicando La Joaqui frente a cámara sobre la temática que había elegido para su show en el Movistar Arena. “No se lo dije. Solo lo sabe porque lloro y me ve haciendo catarsis, pero nunca lo senté a él como hombre hetero, común, pibardo...”, agregó describiendo a su pareja.

A continuación, reveló qué fue lo que más la conmovió de este gesto de Luck Ra. “Sentí que prestó atención a lo que a mí me importaba”, confesó. “Yo muchas veces sentí que nadie tenía tiempo para escuchar lo que a mí me importaba”, agregó conmovida.

“Entonces es re boludo lo que estoy diciendo pero fue muy simbólico para mí que se haya dado cuenta del color”, dijo sobre el gesto de su novio que la tomó por sorpresa. “Y yo no le di ni un beso y me quedé tiesa”, confesó. “Todo el mundo decía ‘no es por ahí’, ‘ni le importó’ y en realidad me pasó al revés. La vida me preparó para todo pero no para eso”, sostuvo.

“No pensé que me iban a pasar esas cosas en la vida”, remarcó. “Me generaba tanta emoción que alguien sea tan romántico conmigo que no sabía que cara poner”, dijo con total sinceridad.