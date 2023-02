Lit Killah se encuentra en Puerto Rico y, según dejó entrever en sus redes sociales, está trabajando en nuevos proyectos musicales. Durante su estadía en La Perla, San Juan el cantante argentino logró cumplir un sueño que tenía desde chico y lo compartió con sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, Lit Killah subió varias fotos posando en diferentes escenarios de Puerto Rico con un look fiel a su estilo. Pantalón gris, remera negra y su nuevo cabello verde neón, como su más reciente single. Aunque toda la atención la desvió hacia sus zapatillas.

Lit Killah viajó a Puerto Rico, cumplió su sueño de chico y emocionó a sus seguidores Foto: Instagram

Como tantos otros artistas que tuvieron una infancia difícil, el artista ha confesado que en hogar pasó algunas necesidades y que no siempre había dinero suficiente para grandes lujos. Es por eso que ahora, gracias a su éxito en la música puede darse el gusto de comprarse aquellos objetos con los que soñó de pequeño. “Mira ma, porfin me compre sapatillas con luz jajajja” escribió en su post con error ortográfico a modo de broma y sus seguidores no tardaron en felicitarlo. Además, a través de sus stories, mostró en detalle su nueva adquisición.

“Ahora sí pa, el sueño de mi joven yo jajaja”, agregó sobre el video donde cambiaba el color de las luces en la parte inferior de la suela de sus nuevas zapatillas.

Lit Killah viajó a Puerto Rico, cumplió su sueño de chico y emocionó a sus seguidores Foto: Instagram

El nuevo look de Lit Killah, verde “Neón”

Luego del lanzamiento del último track de su álbum “Snipez”, Lit Killah se animó a un cambio de look. El cantante optó por teñirse el cabello de color verde, a tono con su nuevo proyecto musical y agregó el signo $ en negro en uno de los costados.