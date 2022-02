Lit Killah se presentó en la primera noche de la Fiesta Del Lago 2022 realizada en El Calafate. El cantante repasó los éxitos de su álbum debut “Mawz” y sus anteriores singles, como “Bufón”, ante miles de personas.

“Rompimos un show en Calafate ayer y ahora estamos acá en el glaciar festejando que #LaTrampaEsLey esta #1 en el TOP 50 de @Spotify y es tendencia #1 en YouTube desde que salió” escribió Lit Killah en su cuenta de Instagram.

Lit Killah en el Glaciar Perito Moreno Foto: Instagram

Durante su estadía en Santa Cruz, el autor de “California” visitó el Glaciar Perito Moreno y pudo ver un desprendimiento de hielo que lo grabó y lo compartió a través de su cuenta personal.

Además, antes de su vuelo, se tomó un tiempo para jugar con una clásica máquina de peluches en la entrada del aeropuerto junto a su equipo de trabajo y pudo sacar un premio en el primer intento.

Lit Killah le regaló un auto a FMK por su cumpleaños

Lit Killah apareció de sorpresa con un automóvil para FMK como regalo de cumpleaños. El autor de “Mawz” bajó del auto y le entregó las llaves a su colega que se quedó atónito y no podía creer lo que estaba sucediendo.

“El Lit me acaba de regalar un auto no puedo creer todavía estoy en shock” escribió FMK en su Twitter. “Te amo no me alcanza la vida para agradecerte todo lo que has hecho por mi amigo! Sos increíble” agregó, especialmente dirigido para Lit Killah.

“¡Te amo amigo! Gracias por ser como sos siempre desde hace años conmigo gato. Los de la houseeee” respondió el cantante apenas unos minutos más tarde.