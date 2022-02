Lit Killah se presentó ante más de 250 mil personas en la Fiesta de la Confluencia 2022 realizada en la provincia de Neuquén. El cantante interpretó los hits de su álbum debut “Mawz” ante una multitud.

“Increíble el show hoy en Neuquén, muchas gracias a toda la gente, la rompieron, alto público” comentó Lit Killah a través de sus historias de Instagram. “Me llegó la data de que había 250 mil personas” agregó sorprendido por la cantidad de gente que se acercó a verlo en vivo.

El músico se presentó con su banda e hizo un repaso por su discografía e incluyó sus singles como “Si Te Vas” y los hits de su álbum “Mawz”, además se animó a hacer freestyle y rimó con un cartel hecho por una fan en el que le pedía casamiento.

Además, no pudo faltar el hit “Además De Mí Remix”, que fue coreado por una multitud que asistió a la cuarta noche del festival de música organizado en la provincia de Neuquén. El evento también se transmitió en vivo a través de YouTube.

Lit Killah le regaló un auto a FMK por su cumpleaños

Lit Killah apareció de sorpresa con un automóvil para FMK como regalo de cumpleaños. El autor de “Mawz” bajó del auto y le entregó las llaves a su colega que se quedó atónito y no podía creer lo que estaba sucediendo.

“El Lit me acaba de regalar un auto no puedo creer todavía estoy en shock” escribió FMK en su Twitter. “Te amo no me alcanza la vida para agradecerte todo lo que has hecho por mi amigo! Sos increíble” agregó, especialmente dirigido para Lit Killah.

“¡Te amo amigo! Gracias por ser como sos siempre desde hace años conmigo gato. Los de la houseeee” respondió el cantante apenas unos minutos más tarde.