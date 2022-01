Lit Killah desmintió los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Tuli Acosta. El autor de “Mawz” negó estar saliendo con la bailarina en un stream de Twitch y aclaró que está soltero. También lo habían vinculado con Belén “La Chilena” hace unos meses.

En Tik Tok comenzaron a circular los rumores de que Lit Killah y Tuli Acosta estaban en una relación, ya que la streamer comenzó a pasar tiempo en la casa que el cantante comparte con sus colegas.

Los usuarios también señalaron que ambos usaban la misma ropa en diferentes oportunidades. “La otra vez me salto un Tik Tok que me están shippeando con la Tuli. ¿Qué flashan? ¿Nunca prestaron un buzo?” declaró el artista.

“Hasta con el Tiago me shippean” agregó. “Uno no puede prestar su ropa tranquila que ya lo acusan de matrimonio” bromeó mientras leía los comentarios del chat. “La Tuli es re piola, es del rancho de los pibes porque nosotros nos juntamos con gente piola. No empiecen a armar parejitas que yo estoy re soltero” finalizó.