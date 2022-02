Lit Killah apareció de sorpresa con un automóvil para FMK como regalo de cumpleaños. El autor de “Mawz” bajó del auto y le entregó las llaves a su colega que se quedó atónito y no podía creer lo que estaba sucediendo.

“El Lit me acaba de regalar un auto no puedo creer todavía estoy en shock” escribió FMK en su Twitter. “Te amo no me alcanza la vida para agradecerte todo lo que has hecho por mi amigo! Sos increíble” agregó, especialmente dirigido para Lit Killah.

Tweet de FMK Foto: Twitter

“¡Te amo amigo! Gracias por ser como sos siempre desde hace años conmigo gato. Los de la houseeee” respondió el cantante apenas unos minutos más tarde.

Para hacer más inolvidable la fecha, ambos estrenaron sus respectivas canciones, “La Trampa Es Ley” y “Pal Carajo El Amor”, este jueves 10 de febrero.

Lit Killah desmintió los rumores de su romance con Tuli Acosta

Lit Killah desmintió los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Tuli Acosta. El autor de “Mawz” negó estar saliendo con la bailarina en un stream de Twitch y aclaró que está soltero. También lo habían vinculado con Belén “La Chilena” hace unos meses.

En Tik Tok comenzaron a circular los rumores de que Lit Killah y Tuli Acosta estaban en una relación, ya que la streamer comenzó a pasar tiempo en la casa que el cantante comparte con sus colegas. Los usuarios también señalaron que ambos usaban la misma ropa en diferentes oportunidades. “La otra vez me salto un Tik Tok que me están shippeando con la Tuli. ¿Qué flashan? ¿Nunca prestaron un buzo?” declaró el artista.

“Hasta con el Tiago me shippean” agregó. “Uno no puede prestar su ropa tranquila que ya lo acusan de matrimonio” bromeó mientras leía los comentarios del chat. “La Tuli es re piola, es del rancho de los pibes porque nosotros nos juntamos con gente piola. No empiecen a armar parejitas que yo estoy re soltero” finalizó.