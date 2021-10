El juicio de Paulo Londra con Big Ligas tiene fecha confirmada y se espera que se resuelva el conflicto entre las partes. A eso se le suma que el cantante argentino afirmó que regresará para “romper como siempre”.

Según resolvió el juez William Thomas, el juicio se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre a las 7:30 (hora argentina). En ese sentido, se espera que haya una resolución que beneficie a ambos desde el punto de vista artístico y económico.

Tal como anticipó Vía Urbano, desde la parte que defiende a Paulo Londra expusieron en todo momento que existe una “restricción sobre las garantías personales”, esto significa que se ven afectados los derechos individuales del artista y su libertad de trabajo. Mientras que, desde la defensa de Big Ligas sostuvieron desde un principio que el acuerdo se firmó en libertad y sin presiones de por medio.

Por su parte, el cantante argentino alimentó aún más la expectativa luego de que respondiera la pregunta de un seguidor en una publicación de Instagram, donde le consultaron por si regresaría a la música. “Sí y la voy a romper como siempre”, contestó.

Paulo Londra respondió sobre su vuelta a la música.

Además, a Paulo Londra se lo vio más activo en las redes sociales: no sólo comparte publicaciones de manera más frecuente sino que también se mostró junto a artistas como Lit Killah, Tiago PZK, Rusherking y Maria Becerra.

Cabe recordar que la demanda de Kristoman y Ovy on the drums se inició el 6 de mayo de 2020 en Estados Unidos, donde está radicada la productora Big Ligas. No obstante, el conflicto comenzó desde antes de esa fecha, teniendo en cuenta que Paulo no puede sacar música desde hace más de dos años.