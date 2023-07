La divertida reacción de Emilia Mernes al escuchar a Duki y Lit Killah hablando en inglés

Emilia Mernes está rompiendo la escena musical desde hace tiempo. Todos los temas que saca la cantante de Nogoyá se transforman en hits y sus colaboraciones son increíbles. Recientemente, sacó una nuevo sencillo junto a FMK, “Salgo a bailar” que ya cuenta con millones de visitas en YouTube y promete ser uno de los éxitos musicales de este año.

Por otro lado, Emilia Mernes se encuentra haciendo gira por Europa y todas las presentaciones están siendo muy exitosas. La artista argentina se destaca por su voz y coreografías en vivo que dejan boquiabierto a todo el público. Cuenta con una sensualidad y una dulzura única que enamora a todos sus fanáticos.

Una de las colaboraciones más importantes de este último año fue “Los del Espacio”, que cuenta con la participación de sus colegas LIT killah, Duki, Tiago PZK, FMK, Rusherking, Maria Becerra y Big One. Este tema generó muchísima repercusión en todos los fans de cada artista, incluso se realizó un documental donde se puede ver a cada uno detrás de escena y dando testimonio de lo fuerte que fue esta unión para todos.

El documental, que ya cuenta con miles de visitas en YouTube, muestra un poco la intimidad del grupo, las sensaciones de cada uno y la emoción por esta colaboración tan esperada. La misma cantante entrerriana se emocionó y rompió en llanto al recordar la historia que los llevó hasta donde están hoy.

“Yo estoy muy agradecida, yo hablo y me emociono, porque siento que cada uno de ellos a mí me cambio la vida”, expresó la cantante y luego agregó: “Me emociona, porque los veo a todos que les va tan bien, y son chicos trabajadores y que se sacrifican y me trae muchos recuerdos, muy lindos”.

La cara de Emilia Mernes al ver a Duki y Lit Killah

Hace unos días se hizo viral en redes un video de una parte del documental de “Los del Espacio”, donde Duki y Lit killah hablan en inglés y se puede observar a Emilia Mernes detrás mirando azorada la situación.

Mientras se dan la mano, los raperos comienzan a decir algunas frases en un inglés con una pronunciación un poco trabada, en forma de chiste. Parece ser que ninguno de los dos domina el idioma pero lo que más llamó la atención fue la cara de la intérprete de “No_se_ve.mp3″.

Por supuesto, los comentarios de los fans no se hicieron esperar y comentaron en el video que ya se hizo viral: “La cara de Emilia”, “La reacción de Emilia 😂😂”, “de fondo bailando Emi a Rusher y la carita de lo que dijo Duki jajajaj”, fueron algunos de los tantos mensajes por el peculiar diálogo que causó mucha gracia.