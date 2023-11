La cifra millonaria que gastó Peso Pluma en una romántica salida con Nicki Nicole

Tras varios meses de rumores, Nicki Nicole y Peso Pluma oficializaron su relación. Desde hace tiempo, ambos artistas venían siendo noticia debido al supuesto romance. Finalmente, sellaron su amor ante el público en uno de los shows de la cantante argentina en México donde se presentó con su actual novio.

Si bien el primero en asegurar que estaba en pareja fue el propio Peso Pluma, por su parte, la rosarina decidió mantener el romance en privado. Hasta que el intérprete de corridos tumbados se la jugó y en pleno escenario le dio un beso a Nicki Nicole. El momento causó furor entre los allí presentes y rápidamente se volvió viral en las redes.

Mientras se despedían ambos artistas ocurrió el momento tan esperado. “Gracias por venir amor”, soltó la rosarina nerviosa por no saber cómo enfrentar la despedida. Entonces él aprovechó la oportundiad: le dijo “Te amo” y le dio un tierno beso a su novia, tomándola por sorpresa y dejándola sin palabras.

Todo parece indicar que la relación está avanzando de manera muy firme y ambos están muy felices con este nuevo romance. Tal es así que Hassan volvió a sorprender a su novia con un romántico gesto en el cual se gastó una cifra millonaria.

El gesto de Peso Pluma con Nicki Nicole

Durante la estadía de la argentina en México, ambos artistas aprovecharon para tener una romántica salida. Según trascendió, Peso Pluma y Nicki Nicole fueron juntos al museo de Frida Kahlo pero no fue una salida típica. El cantante mexicano gastó 4.000 dólares, lo que serían 3.8 millones de pesos argentinos.

La primera foto en redes de Nicki Nicole y Peso Pluma

Y no es que la entrada fuera tan cara sino que el músico logró que cierren el edificio entero para poder disfrutar del paso a solas sin que les tomen fotos o se acerquen a saludarlos. Aunque no estuvieron completamente solos, si no que fueron custodiados por 8 guardaespaldas personales. Vale recordar que el cantante se mueve siempre con custodia luego de recibir fuertes amenazas por parte del cartel de narcos de México.

El reconocido artista mexicano consiguió que abran exclusivamente el museo un lunes, el día que permanece cerrado, para poder disfrutarlo plenamente con su novia. El paseo duró una hora, es decir, más de 65 dólares el minuto en el emblemático lugar.