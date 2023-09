Las fuertes medidas de seguridad que debió implementar Peso Pluma tras ser amenazado de muerte por narcos

Peso Pluma se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la música urbana internacional. El cantante mexicano saltó a la fama por su hit “Ella baila sola” que se hizo viral en plataformas como TikTok, Spotify y YouTube. Además, los rumores de romance con Nicki Nicole lo pusieron bajo todas las miradas. Ahora, ha causado revuelo en las últimas horas tras ser amenazado de muerte por narcotraficantes.

El pasado 12 de septiembre en Tijuana (Baja California) fueron colgadas, en distintos lugares, tres advertencias hacia Peso Pluma que llevaban las iniciales CJNG. Estas siglas hacen referencia al Cártel Jalisco Nueva Generación, un grupo delictivo encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho.

“Esto va para ti, Peso Pluma. Abstente de presentarte el día 14 octubre porque será tu última presentación por irrespetuoso y lengua suelta, te presentas y te vamos a partir tu madr*”, se lee en una manta firmada por el grupo de narcotraficantes.

Pocas horas después de que se hicieran públicas estas amenazas, el cantante hizo acto de presencia como invitado especial en los MTV Video Music Awards 2023. Antes de la ceremonia, caminó por la alfombra rosa y participó en una sesión con la prensa, donde se le preguntó inevitablemente acerca del tema.

¿Qué dijo Peso Pluma sobre las amenazas de los narcos?

Durante la gala de los MTV VMAs, Peso Pluma habló sobre las amenazas que les dejaron los integrantes del CJNG. La interrogante vino de los presentadores de Hoy Día, quienes plantearon una pregunta directo. El músico rápidamente respondió: “Considero que estamos aquí por un motivo más elevado, que es la música, que es la razón por la cual nos encontramos aquí”.

Sin darle demasiada importancia a los mensajes de los narcos, señaló: “Nada más recordarle a la gente que me sigan queriendo como siempre me han querido, como siempre me han recibido. Este es un sueño hecho realidad para mí”.

Las medidas de seguridad que tomó Peso Pluma tras las amenazas

Sin embargo, según trascendió días más tarde, Peso Pluma no habría tomado a la ligera las más recientes amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación que fueron colocadas en la ciudad de Tijuana.

Peso Pluma en los VMAs 2023 (Foto: @pesopluma)

De acuerdo a información proporcionada por la revista de circulación TVyNovelas, sus colaboradores han insistido en buscar a toda costa la protección del cantante. Varos portales de noticias aseguran que el artista de regional mexicano estaría implementando varios tipos de protección para evitar algún tipo de atentado que pueda poner en riesgo su vida. Entre ellos, un chaleco antibalas que su equipo de trabajo le ha recomendado utilizar como medida de seguridad.

Además de esta prenda, también sostienen que ha incorporado vehículos blindados y un amplio “grupo de amigos” que lo deben acompañar en todo momento, haciendo que su ubicación siempre quede al conocimiento de ellos.

“El equipo de Peso Pluma lo tomó en serio y le recomendó al cantante mantenerse ubicable y acompañado siempre por parte de su staff. Por ahora, siempre anda con 12 amigos que lo cuidan y acompañan a todas sus presentaciones, además de que oficialmente cuenta con dos personas de seguridad”, señala el artículo.