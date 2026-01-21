La broma pesada de La Joaqui a Luck Ra que despertó todo tipo de comentarios: “Millonaria”

La Joaqui volvió a ser tendencia, pero esta vez no por su música ni por la tele. La artista compartió un video en el que le hace una broma pesada a Luck Ra y el resultado generó de todo: risas, enojo, admiración y discusiones eternas en redes sociales.

Todo empezó con una introducción bien directa al estilo Joaqui. “Amigas personales, acompáñenme a hacerle una broma a Facu”, dice mirando a cámara. Según contó, llevaba semanas usando la camioneta de su pareja porque estaba sin auto y decidió devolverla de una forma bastante particular: plotteada completamente de rosa.

La explicación no tardó en llegar y dejó en claro que no era solo humor. “Me pareció gracioso hacerle una broma y plotteársela de rosa. Además de que marco bastante territorio con eso, ¿no? Una camioneta rosa es de un chico con novia”, lanzó, sin filtro.

La Joaqui compartió la broma en sus redes.

El momento del reencuentro fue clave. “Mi amor, abrime, ya llegué. Te traje tu camioneta de vuelta”, le dice antes de mostrarle el vehículo. Ante la reacción contenida de Luck Ra, ella insiste: “¿Te gusta? No, no te enojes. Bebé, ¿te enojaste?”.

La Joaqui y Luck Ra, una pareja bajo la lupa

La respuesta de Luck Ra se volvió viral en segundos. Sereno, sin levantar la voz y visiblemente sorprendido, soltó una frase que resumió todo: “Tengo muchas sensaciones”. Cuando ella repregunta si no le gustó, él cierra con ironía y calma absoluta: “Está bien, lo voy a tener que volver a plotear del color original, pero para estar unas semanas está bien. Te lo recomiendo para tu camioneta”.

Luck Ra reaccionó a la broma de la cantante.

La actitud del cantante fue uno de los puntos más comentados. Muchos usuarios destacaron su regulación emocional y su forma de manejar la situación sin conflicto. Otros, en cambio, apuntaron contra La Joaqui y calificaron la broma como “excesiva” o “de millonarios”.

La camioneta ploteada.

En los comentarios aparecieron frases como “chistes de millonarios jajajajajaj amo”, “nadie habla de la calma de ese hombre” y también críticas más duras que pusieron el foco en el costo del ploteo y en el límite entre humor y provocación.

La reacción de Luck Ra.

La propia Joaqui salió a responder cuando algunos dudaron de la veracidad del video. Sobre un detalle que llamó la atención, aclaró: “La cartera la pasé a buscar y me la preparó él porque yo no llegaba a tiempo a MasterChef sino”.