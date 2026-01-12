La relación entre La Joaqui y Luck Ra parece ir a paso firme y, al parecer, los planes a futuro ya son un tema de conversación cotidiano en la pareja. Durante una charla con Wanda Nara en plena tarea en MasterChef Celebrity (Telefe), la referente del RKT abrió su corazón y confesó sus deseos de casarse y convertirse en madre junto al cantante cordobés.

La charla comenzó cuando la conductora elogió la faceta más íntima de la artista: su rol como “ama de casa” y madre. “Un día llamo a mi hija más grande y le pregunto qué estaba haciendo La Joaqui, y me dice: ‘No te puedo pasar porque está haciendo las camas’. Sos una mamá de casa completa", le reconoció Wanda.

La Joaqui y Wanda Nara

Ni lerda ni perezosa, La Joaqui reafirmó su presente: “Me gusta, siempre quise tener mi casa de ensueños y la tengo. Y también le llevé el desayuno a la cama”, lanzó, dejando claro que está viviendo un romance de película.

El proyecto de un “hijo futbolista” y la chicana a Maxi López

La conversación continuó con una pregunta filosa de la empresaria, quien experta en sacar confesiones, apuntó directamente hacia Luck Ra: “¿Y Facu? ¿Quiere ser papá viéndote en ese rol de madraza?”.

Sin vueltas, la cantante respondió: “Sí, él quiere tener su proyecto de hijo futbolista. Pero yo le dije que el que toca, toca, que tal vez es una nena”. Entre risas, compararon la situación con la vida de la conductora, y La Joaqui disparó un comentario que hizo estallar las redes: “Y, le pegó la tentación de tanto juntarse con Maxi López”.

La Joaqui confesó sus ganas de ser mamá con Luck Ra y reveló su plan: ¿se viene la boda del año?

“Me imagino que mi hijo me va a salir santo como los tuyos, Wanda, pero después me acuerdo de mi esposo y me imagino que no va a salir así”, bromeó la artista sobre el carácter de Luck Ra.

Casamiento y “manifestación”: ¿Se viene la boda del año?

Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando La Joaqui se refirió a Luck Ra como su “esposo”. Ante la sorpresa de Wanda, la cantante aclaró rápidamente: “No, no, pero estoy manifestando”.

Lejos de dejarlo pasar, la conductora le dio un consejo de experta en el amor: “Espero no morir en la manifestación que hacemos todo el tiempo. Se tiene que concretar, Joaqui“.

La foto de La Joaqui usando un vestido de novia junto a Luck Ra.

Para cerrar, la jurado de Got Talent se imaginó lo que sería la gran fiesta de unión entre la reina del RKT y el rey del cuarteto: “Imaginate la fiesta que podemos llegar a hacer, estamos los dos desquiciados. Sería muy divertido”.

Por ahora, todo parece quedar en el terreno de los sueños y las charlas de cocina, pero los fanáticos de la pareja ya se ilusionan con la llegada de un “heredero” que combine el flow de las calles con la alegría del cuarteto.