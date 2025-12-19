La Joaqui recibió un mensaje en pleno programa de MasterChef Celebrity y rompió en llanto: “Se hizo cargo de...”

La noche del jueves 18 de diciembre en MasterChef Celebrity dejó uno de los momentos más conmovedores de la temporada. En medio de una consigna ligada a una acción comercial, los participantes recibieron mensajes de sus seres queridos con palabras de aliento. Cuando llegó el turno de La Joaqui, el clima cambió por completo y el programa se detuvo en una escena cargada de emoción.

La cantante, que se sumó al reality con perfil bajo y sin alardes, leyó en voz alta un mensaje enviado por su tío. Apenas empezó, su voz se quebró. El silencio en el estudio fue total. Nadie cocinaba, nadie hablaba. Todo el foco quedó puesto en ella y en una historia personal que pocas veces expuso en televisión.

El llanto de La Joaqui en pleno programa.

El mensaje decía: “Acá estoy todas las noches alentando y sufriendo con mi cocinera favorita. Además, es un plus que sabes que hay un ángel en el cielo que te está mirando. De vos disfrutar de vos misma, la jugadora diferente, la que si se cae se levanta con más fuerza. Como ya te dije, pase lo que pase para mí ya ganaste”. Al terminar de leer, La Joaqui apenas alcanzó a decir, entre lágrimas: “Me la escribió mi tío”.

La Joaqui, la historia detrás del personaje

Lejos del personaje explosivo del escenario, Joaquinha mostró en MasterChef su costado más humano. Madre desde muy joven, atravesó años difíciles mientras construía una carrera desde cero, con una hija pequeña y otra recién nacida a cuestas. Nada llegó fácil y eso explica por qué ese mensaje tocó una fibra tan profunda.

Con la voz temblorosa, la artista sumó: “Para mí, mi tío es como mi papá. Yo empecé a tener un vínculo muy de grande con mi papá cuando tuve mi primer bebé y mi padrino siempre fue la persona que reconocí como el lugar al que pediría ayuda y se hizo cargo de hasta lo que no le correspondía. Entonces tenemos un vínculo muy especial”.

La angustia de la cantante al leer la carta de su tío.

Desde el balcón, sus compañeros y el jurado la acompañaron con aplausos y gestos de contención. Wanda Nara cerró el momento con un mensaje que terminó de romperla: “Te quiero abrazar y estoy acá abajo. Mandamos un beso. Abracen a Joaqui por mí”.