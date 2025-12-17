La impensada actitud de Wanda Nara en MasterChef que hizo reaccionar a Maxi López: “Me sorprendió”

Maxi López y Wanda Nara cada día demuestran que están en una nueva etapa de su relación y lejos quedaron las peleas mediáticas y judiciales por sus tres hijos. La conductora de MasterChef y su exmarido que es participante tienen divertidos idas y vueltas en el programa que se volvió de los favoritos del público.

Desde que el exdeportista llegó al reality de cocina sorprendió con su personalidad, humor y ocurrencias, una faceta que nadie conocía de él. Si bien ahora está en Suiza, a donde vive con su esposa Daniela Christiansson, su bebé en camino y su hija Elle, en unas semanas regresa al país para seguir con las grabaciones del programa.

Wanda Nara y Maxi López. Foto: captura pantalla

La buena onda entre Wanda y Maxi está presente todo el tiempo en la televisión, y entre ellos se tiran palitos e indirectas de lo que fue su matrimonio. Como es común, la expareja se hizo viral por una insólita actitud de la conductora.

En medio de un desafío de gimnasia artística, Marixa Balli hizo dupla con el Chino Leunis, ambos improvisaron una coreografía al ritmo de Material Girl de Madonna. La estrella de la noche fue la expanelista de LAM, ya que tiene formación en el Teatro Colón.

La postura de Wanda Nara en MasterChef que dejó sin palabras a Maxi López

De esta forma, Marixa término la perfomance con una apertura de piernas que se llevó todos los aplausos.

Por su parte, Wanda Nara no quiso quedar atrás e hizo lo mismo ante la insistencia del jurado. La conductora repitió los pasos de Marixa y se abrió de piernas, lo que generó la sorpresa y ovación del piso.

Maxi López observó toda la escena y su cara de sorpresa se llevó toda la atención. El exdeportista reaccionó y comentó: “Me sorprendió, me sorprendió”.

Mientras que Ian Lucas, quien estaba a su lado, le sugirió si la escena le había traído “buenos recuerdos” de su matrimonio con la famosa.