Maxi López volvió a Suiza después de un mes en Argentina: el conmovedor reencuentro con su hija Elle

Maxi López es una de las figuras más populares de la televisión actual con su regreso al país. El exfutbolista es participante de MasterChef, el reality de cocina que conduce su ex Wanda Nara. La expareja demuestra la nueva faceta en su relación, y atrás quedaron los conflictos legales por la tenencia de sus tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto.

Maxi López y sus tres hijos

Si bien volvió a la Argentina para participar del reality y estar más tiempo con sus hijos, el exdeportista vive en Suiza con su esposa Daniela Christiansson, su hija Elle y el bebé en camino. Maxi dejó el programa por un mes y viajó a ver a su familia para el nacimiento de su quinto hijo.

El exfutbolista tenía el viaje pactado por un mes, y en su lugar ocupará Yanina Latorre el programa de cocina. La esposa de Maxi López mostró cómo fue el anhelado reencuentro de la pequeña con su papá.

Maxi López y su esposa

El emotivo encuentro de Maxi López con su hija Ella y su esposa en Suiza

Daniela y su hija esperaron al exdeportista en el aeropuerto de Ginebra. El tierno video fue compartido por Maxi en su perfil de Instagram, en donde se ve que ambas esperaban en la puerta de arribos.

La nena sale corriendo hacia su papá cuando lo ve aparecer. Maxi y Elle se reencontraron con un fuerte abrazo que enterneció a todos en el aeropuerto.

El emotivo encuentro de Maxi López con su hija Ella y su esposa en Suiza

Asimismo, la modelo sueca mostró cómo fueron los minutos antes de que llegue Maxi López al aeropuerto. “Alguien está esperando que su papi llegue de Argentina”, escribió Daniela junto a la foto de su hija mirando fijamente la zona de arribos.

Más tarde, Maxi siguió mostrando parte del reencuentro familiar, y compartió un video en el que ayuda a su hija a armar el arbolito de Navidad. El exfutbolista regresará a Argentina en enero para seguir en el programa de cocina en el que es furor con sus comentarios y platos.