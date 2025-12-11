El inesperado gesto de Maxi López con Wanda Nara por su cumpleaños: la reacción de la conductora

Maxi López y Wanda Nara viven una nueva etapa en su relación como expareja y padres de tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto. La conductora de MasterChef tiene intercambios divertidos y picante con el exfutbolista, que participa del programa de cocina. Lejos quedó los escándalos judiciales por el divorcio y por la cuota alimentaria.

Desde que el exdeportista pisó el país y con su ingreso al programa, cautivó al público con su personalidad, humor y ocurrencias. Maxi López volvió a formar una familia con Daniela Christiansson, tienen una hija, y un bebé en camino.

Wanda Nara y Maxi López compartieron un emotivo momento en "MasterChef Celebrity". (Instagram @wanda_nara).

La nueva faceta de Maxi López en el programa le permitió mostrar su carisma al público argentino, convirtiéndose en uno de los favoritos. La expareja tiene una excelente relación y así lo demuestran todo el tiempo.

Wanda Nara cumplió años el 10 de diciembre y su ex tuvo un gesto con ella que enloqueció a los fanáticos. La famosa cumplió 39 años y Maxi la saludó con una foto de ambos en el reality.

“Feliz cumple Wanda Solange”, escribió Maxi en una historia que subió a su cuenta de Instagram. Wanda le respondió siguiendo el juego de su ex dejando en claro que tienen una relación de cariño.

Maxi López y Wanda Nara

“Gracias, Gastón”, escribió la mediática llamando al exdeportista por su segundo nombre. El intercambio que enloqueció a sus seguidores.

Maxi López reveló lo que más le molesta de Wanda Nara

Wanda Nara y Maxi López tuvieron un ida y vuelta en MasterChef Celebrity en el que exdeportista sacó a la luz lo que le molesta de su ex.

“El timbre de voz de Wanda es muy agudo. Muchos años escuchando ese timbre. No lo quiero más”, comentó Maxi López con ironía sobre la famosa.

“Vos tenés una paz, una tranquilidad que nada te saca de quicio”, comentó la conductora.

Ante esto, Maxi retrucó con humor por los años vividos con su ex: “Wanda, por 10 años me sacaste de quicio. Ahora déjame estar tranquilo, por favor”.