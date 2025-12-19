Antes de irse de Masterchef Celebrity, Julia Calvo le confesó a Wanda Nara que era amiga de la China Suárez: “La oriental”

Este jueves se vivió un momento inesperado en MasterChef Celebrity Argentina que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales. Julia Calvo, una de las participantes más queridas del reality, fue eliminada del certamen y aprovechó su despedida para lanzar una frase que involucró de manera indirecta a la China Suárez y dejó visiblemente sorprendida a Wanda Nara.

Todo ocurrió durante el tradicional discurso final tras conocerse la eliminación de la actriz. Calvo comenzó agradeciendo al equipo técnico del programa y destacando el reencuentro con compañeros de trabajo de otras ficciones, en un tono emotivo y afectuoso. Sin embargo, cuando parecía que su despedida iba a quedar allí, sumó un comentario que cambió por completo el clima en el estudio.

El momento en el que Julia reveló que era amiga de la China Suárez

Mirando directamente a Wanda Nara, Julia expresó: “No sé si confesarte que una gran amiga mía, compañera, oriental, que quiero mucho, nunca pensé que era la enemiga de mi amiga y te conocí y sos realmente un placer, una compañera”. La referencia fue rápidamente interpretada como un guiño a la China Suárez, amiga cercana de Calvo y protagonista de uno de los conflictos mediáticos más recordados de los últimos años con la conductora.

La frase generó un silencio inmediato entre los presentes y dejó a Wanda visiblemente descolocada. No obstante, lejos de incomodarse o esquivar la situación, la conductora optó por responder con humor para descomprimir el momento. “Vos nos ayudaste mucho. Dejame darte un abrazo. Mirá que tu amiga oriental te va a dar un cuchillazo”, bromeó, provocando risas y cerrando la escena en un tono distendido.

Así, la despedida de Julia Calvo no solo marcó su salida del reality, sino que también dejó uno de los momentos más comentados de la noche, al volver a poner en escena, aunque de manera sutil y elegante, una de las rivalidades más emblemáticas del espectáculo argentino.