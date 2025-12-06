El llamativo detalle en el cuerpo de La Joaqui que no pasó desapercibido y desató la polémica: “Se puso un...”

El clip que circuló en X, compartido por la cuenta @RealTimeRating, muestra a La Joaqui bailando y cantando con un conjunto ajustado y brillo corporal. En cuestión de minutos, el video se viralizó y la conversación tomó un rumbo inesperado: varias personas aseguraron que “no tenía ombligo”.

“¿Puede ser que no tenga ombligo?”, escribió una usuaria y abrió el debate. Otros sumaron dudas similares y el tema escaló rápido, con memes, chistes y respuestas cruzadas. Como pasa siempre en internet, el detalle mínimo se transforma en asunto central cuando hay una artista popular en escena.

La explicación llegó desde los propios comentarios. Una cuenta aclaró que el efecto era producto del vestuario: “No tiene ombligo porque se puso un cancan y lo subió hasta arriba gente”. Es decir, la prenda interior alta y el ajuste del look tapaban la zona, generando la ilusión óptica.

El revuelo en redes.

La Joaqui compartió un curioso secreto de moda a sus seguidores

La Joaqui viene consolidándose como una de las voces más fuertes del género urbano argentino. Con hits que mezclan RKT, actitud de barrio y una presencia escénica cada vez más pulida, logró construir una comunidad que sigue cada paso suyo. Su estilo combina sensualidad, ironía y una estética pop que se adapta perfecto al lenguaje de las redes, donde cualquier gesto se amplifica.

La Joaqui reveló un secreto de moda.

En medio del revuelo por el supuesto “ombligo desaparecido”, otra seguidora aprovechó para preguntar por el brillo que se veía en su piel. “Necesito saber que crema con brillos usa”, consultó desde X. La respuesta de La Joaqui fue directa y sin misterio: “Es un polvito de Shein”.

El polvo que usa La Joaqui.

A partir de ese dato, fans identificaron el producto como un iluminador corporal de Sheglam, la línea beauty de Shein. Según capturas de tiendas online que circularon, el precio ronda los ARS $9.202, lo que sumó otro punto a favor de la cantante: un look impactante con productos accesibles.