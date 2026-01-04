La Joaqui posó arriba de un escritorio y burló los límites de la censura con un jugado look de colegiala

La Joaqui tiene un carisma que traspasa la pantalla y triunfa arriba y abajo del escenario. Despliega todo su talento y sensualidad en cada publicación que comparte en Instagram. Los últimos gritos de la moda jamás se le escapan.

Las tendencias en texturas y colores siempre forman parte de sus increíbles outfits. Combina a la perfección los nuevos diseños. Prendas ajustas, escotes pronunciados y mucha piel son protagonistas en cada conjunto de looks que la cantante viste. Es una de las artistas más importantes de la escena artística argentina.

Escote pronunciado y encaje: La Joaqui posó arriba de un escritorio y burló los límites de la censura

En su guardarropa brillan los must de la temporada. Captar aplausos es su especialidad. Colecciona los likes de sus seguidores con cada imagen o video que comparte. En esta ocasión burló los límites de la censura con un outfit muy jugado.

La Joaqui lposó sobre un escritorio con un look de alto impacto. Un top mega escotado al límite de la censura. Una minifalda ultra pequeña. Como accesorio sumó unos anteojos con marco geométrico en color negro. Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. Utilizó un maquillaje bien marcado. Delineado negro para los ojos y lápiz labial con mucho brillo. La publicación causó sensación y los likes no se hicieron esperar.

La Joaqui posó con un outfit muy audaz y demostró ser una verdadera reina que marca tendencia

La cantante de RKT es una de las artistas más importantes del momento. Da cátedra de estilo. Pasar desapercibida no es una opción para ella y siempre va por más. Los mensajes de halagos nunca faltan en sus publicaciones.

La Joaqui posó con un top al límite de la censura. Muy diminuto y en color blanco. Modeló sobre un escritorio y complementó el look con unos anteojos de marco geométrico en color negro. Combinó con una minifalda super pequeña. Los likes no se hicieron esperar y los mensajes de elogios invadieron la imagen.