L-Gante opinó sobre la canción de Faraón Love Shady en la que critica con dureza a Zaramay, a quien se dirige como “Fantasmay”, en una tiradera que ganó más repercusión de la pensada.

“No me lo imaginaba, la escuché una vez, que grande... Unas pares de barritas estuvieron piolas, no voy a decir cuales pero me sorprendió en algunas porque es la verdad”, dijo L-Gante, quien se encuentra en Uruguay, sobre el trapero peruano Faraón Love Shady.

Asimismo, L-Gante prefirió no decir a qué barras se refería para no armar escándalo al respecto. Además, en un vivo a a través de Instagram, el cantante de cumbia 420 manifestó que “no entendía lo de “comprar ropa en las Malvinas” y luego un seguidor le aclaró que es una feria (estilo La Salada) de Perú.

De esta manera, el cantante peruano se sumó al beef entre L-Gante y Zaramay y, desde un primer momento, se mostró en contra del argentino por su forma ostentosa de mostrarse al público.