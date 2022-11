Khea explicó los motivos por los cuales se alejó de la música

Khea es uno de los artistas del género urbano argentino que más días lleva sin sacar música en solitario. Durante un stream junto a Nobeat se sinceró y habló acerca de la situación personal que lo mantuvo alejado de la música.

“Les pido perdón porque sé que estuve inactivo mucho tiempo” comenzó diciendo Khea acerca de los motivos por los cuales no saca nuevas canciones. “Sé que ahí hubo una falta de mi parte” agregó con total sinceridad.

Luego, explicó su situación personal. “Hay veces que realmente todo lo que vivimos y lo rápido que va todo en nuestra vida, y la cantidad de presión que tenemos, se hace muy difícil” reveló.

Además, agradeció el apoyo de su público y los mensajes que le envían a diario a través de sus redes sociales. “Realmente estuve un tiempo medio complicado. Ya había trabajado mucho en Khea y tenía que empezar a trabajar en Ivo” reflexionó.

La fuerte confesión de Khea sobre su alejamiento de la música

Khea habló sobre el momento clave que lo hizo frenar y priorizar su vida personal: “En un momento me agarró un ataque de no saber qué hacer, de no saber si esto era lo que yo quería hacer realmente.”

Khea en el Lollapalooza Argentina 2022 Foto: Instagram

Más tarde, se sinceró acerca de la decisión de alejarse de la música durante un tiempo. “De la nada, la vida me dijo ‘che, pará y empezá a pensar más en vos porque sino te vas a terminar chocando contra una pared’” expresó ante la cámara.