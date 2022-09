Justin Bieber sacó un comunicado tras suspender su gira: “Necesito priorizar mi salud”

Luego de que se conociera la noticia de que Justin Bieber canceló sus shows en Argentina, el cantante canadiense publicó un comunicado explicando su situación y por qué tomó la decisión de cancelar el “Justice World Tour”.

“A principios de este año hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay Hunt, cuando mi cara estaba parcialmente paralizada. Como resultado de esta enfermedad no estaba en condiciones de completar la parte de Norteamérica del Justice Tour” dice Justin Bieber en la primera parte del posteo en Instagram.

“Después de descansar y consultar con mis médicos, familia y equipo, viajé a Europa en un esfuerzo por continuar con el resto de la gira. Hice seis shows en vivo, pero eso me pasaron factura. Esta semana me presenté en Rock In Rio y di todo de mí para la gente de Brasil” agregó el intérprete de “Baby”.

Justin Bieber comunicó por Instagram la suspensión de su gira / Instagram

“Luego de bajar del escenario, el agotamiento se apoderó de mí y me di cuenta que necesito priorizar mi salud. Así que voy a tomar un tiempo de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y recuperarme” confesó.

Luego cerró con un mensaje para sus fans: “Estoy orgulloso de haber llevado adelante este show y nuestro mensaje de Justicia al mundo. Gracias por sus oraciones y apoyo a lo largo de todo esto. Los amo apasionadamente.”

El comunicado de Justin Bieber Foto: instagram

CÓMO ES LA ENFERMEDAD QUE AFECTÓ A JUSTIN BIEBER

“Ataca los nervios de mi oído y los nervios de mi rostro y hace que mi cara tenga una parálisis” explicó Justin Bieber en un video, mostrando que uno de sus ojos no podía pestañear y que no podía mover la mitad de la boca.

“Me gustaría que esto no sucediera, pero mi cuerpo me está pidiendo que baje el ritmo. Voy a usar este tiempo para descansar y relajarme para volver al 100 por ciento y poder hacer lo que nací para hacer.”

El Síndrome de Ramsay Hunt es causado por el mismo virus de la varicela y la ‘culebrilla’, que una vez curado permanece en el cuerpo y puede reactivarse. Consiste en una enfermedad que puede controlarse con un tratamiento muchas veces causado por el estrés.