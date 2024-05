Fer Vázquez reveló su postura ante el éxito de Emilia Mernes: “La apoyé mucho”

Emilia Mernes es una de las cantantes argentinas más exitosas del momento. Tras vender más de 10 shows en el Movistar Arena y ganar el Premio Gardel 2024 a “Mejor Álbum Pop Urbano”, la artista estaría en el peak de su carrera.

“10 Movistar Arena Sold Out en menos de 10 horas. Rompieron el record de ventas. Están locos. Estoy temblando de emoción, gracias por regalarme la oportunidad de brindarles un show que haré con todo el corazón para ustedes. Gracias por elegirme. Solo puedo pensar en encontrarnos una vez más para vivir algo inolvidable”, comunicó la cantante con suma emoción tras agotar 10 shows en el Movistar Arena.

Tras su éxito, muchas personas le han brindado sumos elogios. Entre ellos Fer Vázquez, quien fue su compañero en la band “Rompai” y expareja.

La postura de Fer Vázquez sobre el éxito de Emilia Mernes

En una nota para el programa “Mshow”, reveló qué todo lo que había logrado Emilia Mernes era gracias a su talento y compromiso. Asimismo, aseveró que tuvo un rol importante en su crecimiento profesional.

La entrevista de Fer Vázquez en "MShow". Foto: Ciudad Magazine

“Hoy lo que está logrando es todo gracias a ella, su talento y su esfuerzo (...) Yo sentí que la ayudé un montón, que la apoyé mucho, como ella me ayudó a mí y después voló sola, la rompe y brilla como nadie, como se lo merece”, expresó el cantante sobre la compositora.

¿Emilia Mernes le dedicó una canción a Fer Vázquez?

Seguidamente, respecto a la canción que la intérprete de “La Original” le habría dedicado, Vázquez sentenció que nunca se había sentido identificado con la letra.

“Cada vez que hacía algo que tenía repercusión la gente me decía mirá lo que hizo Emilia, y yo nunca me sentí identificado con esa canción que supuestamente me dedicó”, confesó el artista.

Para agregar, aseveró que no estaría de acuerdo con una parte de la canción. “En la canción decía que yo le decía que sin mi no iba a lograr nada, y que sin mi no podía... yo realmente le dije lo contrario, siempre confié en ella”, concluyó el exnovio de Emilia Mernes.