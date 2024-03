“Estoy muerto”: La indignación de Emanuel Noir de Ke Personajes por una fake news

Emanuel Noir es un cantante argentino oriundo de Concepción de Uruguay, Entre Ríos, que nació con un talento muy grande en su voz y lo demuestra hace ocho años como líder de la banda de cumbia, Ke Personajes. Uno de los grupos musicales del momento y con gran alcance internacional.

Desde 2016 hasta la actualidad, Ke Personajes tuvo un crecimiento exponencial y en consecuencia, Emanuel Noir ganó mucho reconocimiento y popularidad. En YouTube poseen más de 2.400 millones de visualizaciones, y en Spotify más de 12.2 millones de oyentes mensuales, que lo convierten en una de las bandas de música tropical más escuchadas del país.

El éxito de Emanuel Noir y Ke Personajes en plataformas digitales Foto: La Voz

Emanuel Noir es una celebridad polémica dentro del mundo del espectáculo, ya que continuamente se encuentra en el centro de las controversias, ya sea por sus relaciones amorosas, por sus dichos, por sus peleas mediáticas o por sus videos alcoholizados.

Emanuel Noir y sus polémicos momentos Foto: Instagram

En esta oportunidad, tras la viralización de una fake news sobre su vida y que estaría muerte, Emanuel Noir hizo un descargo a través de sus historias de Instagram. En primer lugar, subió un video, mientras manejaba su auto, y escribió: “Hola”, y mostró que estaba bien.

Y luego se indignó: “Che, ¿no tienen ranking? Si no me cag** por alguna pelotud**, ahora estoy muerto. Pero no estoy muerto, andaba de parranda. Gózalo, mientras dure”, explicó Emanuel sobre su supuesta muerte, y agregó: “Se pasan, ya no saben qué inventar”.

Las fotos del show de Ke Personajes en el Estadio Único de La Plata

Emanuel Noir junto a Ke Personajes brindaron un show en el Estadio Único de La Plata, y no solo fue un recital con buen sonido y muchos invitados, sino que la escenografía fue estelar, con múltiples luces de colores que armaban formas en el escenario y en la tribuna. Sin dudas, dieron un gran espectáculo para sus fanáticos.

Las fotos de Ke Personajes en su show en el Estadio Único de La Plata Foto: Instagram

