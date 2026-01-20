El Polaco habló sobre su reconciliación con Barby Silenzi y la fulminó: “Gualicho”

El Polaco volvió a ser noticia, pero esta vez no por un hit ni por un show, sino por su vida sentimental. En una nota con Puro Show, el cantante habló sin vueltas sobre su reconciliación con Barby Silenzi y lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Seguimos por el gualicho que me hizo… ¡Me tiene recontra amarrado!”.

La declaración, dicha entre carcajadas, encendió las redes y reavivó el debate sobre una de las relaciones más idas y vueltas del espectáculo argentino. Aunque rápidamente aclaró que no cree en brujerías, la frase ya había hecho su efecto. “Nah, mentira. Nos amamos y la seguimos peleando”, agregó, bajando un cambio pero sin borrar el tono irónico.

La historia entre El Polaco y Barby Silenzi no es nueva. Se conocen desde hace más de diez años, cuando compartieron pista en el Bailando. Sin embargo, formalizaron la relación recién en 2019 y desde entonces atravesaron separaciones, reconciliaciones y crisis públicas que siempre quedaron bajo la lupa.

El vínculo intenso, familiar y sin filtros de El Polaco y Barby Silenzi

Lejos de victimizarse del todo, el cantante también se hizo cargo de las críticas que recibe la pareja. “Los que del otro lado atacan tienen razón, yo pensaría lo mismo”, admitió, mostrando una dosis de autoconciencia poco habitual en este tipo de declaraciones.

El Polaco y Noelia Marzol a los besos en el Bailando.

Luego, dejó el chiste de lado y habló en serio sobre lo que los mantiene unidos. “Siempre estamos priorizando la familia, lo que nos une más que nada es el amor que tenemos y nuestra hija, ¿no?”, expresó en referencia a Abril, la hija que tienen en común.

Así es la casa de la bailarina y El Polaco.

El Polaco también mencionó a la familia ensamblada que formaron con el tiempo. “Nuestras hijas, toda la familia ensamblada que hicimos…”, dijo, aludiendo a Sol, su hija con Karina La Princesita, y a Alma, fruto de su relación con Valeria Aquino. Un entramado familiar que, según él, pesa más que los conflictos.

Sobre las múltiples separaciones, fue tajante: “Yo creo que nada fue tan grave nuestras separaciones como para odiarnos”. Incluso reconoció que hubo un momento donde pensó que el final era definitivo. “A mitad de año parecía como que podía ser ya un final. Yo pensé que sí”, confesó.

Barby Silenzi y el Polaco

La frase que más resonó fue otra: “Ya es inexplicable nuestro vínculo”. Y quizás ahí esté la clave. Entre chistes de gualichos, amor persistente y una historia compartida, El Polaco y Barby Silenzi siguen apostando a un vínculo que no responde a lógicas simples.