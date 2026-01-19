Juana Viale se trasladó a Mar del Plata para hacer temporada ahí con su programa, al igual que su abuela Mirtha Legrand. La actriz y conductora no tiene problemas de opinar de todo y fue contundente al hablar de la China Suárez en su faceta de cantante, lo que sorprendió a El Polaco, quien dejó su versión.

Cabe recordar que la actriz y cantante está en el centro de la polémica por su relación con Mauro Icardi, lo que llevó al escándalo del WandaGate con Wanda Nara. Por lo que muchos famosos se pusieron de un lado u otro de la historia.

El Polaco y la China Suárez

El Polaco tiene un tema con la China Suárez, y defendió a la artista cuando Juana Viale criticó su estilo de música y su talento. “A muchos artistas que no son de ese palo les sirve un montón cantar con El Polaco”, comentó Vanina Escudero, quien también estaba en la mesa.

La actitud de El Polaco cuando Juana Viale habló de la China Suárez

“Yo canté con la China Suárez”, dijo el cantante de cumbia. Ante esto, Juana Viale no dudó y comentó: "Mirá… ¿y qué género canta ella?”.

El Polaco salió en defensa de la China y expresó: “La China empezó a cantar e hicimos un tema. ¡Canta bien!”.

Por su parte, Juana lanzó “Sí, canta bien, pero no sé qué género hace”. No obstante, El Polaco siguió defendiendo a la ex Casi Ángeles y comentó: “Hizo de todo, porque grabó conmigo una cumbia, también con Ecko y otras cosas más pop. A nosotros nos fue bien”.

Si bien Juana no quedó conforme con la respuesta del cantante de cumbia, prefirió no seguir para evitar polémicas sobre el tema.

“Muchas veces no importa tanto el género, sino que la canción llegue a la gente”, cerró El Polaco sobre su opinión de la actriz.