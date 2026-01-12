Juana Viale contó su verdad tras los rumores de romance con Mauricio Macri: “Creo en mi luz...”

La separación de Juliana Awada y Mauricio Macri dejó a todos en shock este domingo 11 de enero. El matrimonio llevaba 15 años y fruto de su relación nació su hija Antonia. No se conocieron los motivos del fin de su historia de amor, pero el nombre de una famosa fue vinculado rápidamente con el expresidente. Ella es Juana Viale.

El político y la empresaria textil terminaron su matrimonio de 15 años tras varias crisis entre ellos que viene de años. Luego de que salió a la luz la separación definitiva, la cual fue antes de fin de 2025, fue Juliana Awada quien rompió el silencio y confirmó la ruptura.

Cómo es la casa de Juliana Awada y Mauricio Macri.

No obstante, comenzaron los rumores de que Juana Viale sería la tercera en discordia entre Mauricio y Juliana. En Duro de Domar, Franco Torchia tomó la palabra y lanzó: “Habría empezado a vincularse sexoafectivamente con una actriz y conductora. La versión fuerte que podría haber precipitado la separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale”.

Juana Viale negó ser la tercera en discordia tras la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada (Collage web)

La palabra de Juana Viale tras ser vinculada con Mauricio Macri

Tras el revuelo que generó la noticia, la nieta de Mirtha Legrand rompió el silencio e hizo un descargo en su cuenta de Instagram: “Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama”.

“Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente. Lo que no se puede negar, ni discutir es que es un camino corto. La mentira digo”, agregó con enojo la conductora.

“No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono, peor aún, les pagan para ‘des’ informar, lastimando y mintiendo. A los que amo, respeto y admiro. Gracias por acompañarme, por reírse y por iluminarme“, siguió en su descargo Juana Viale.

Por último, la conductora expresó contundente: “Lamento el daño que causan estas falsas noticias. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan las moscas”.