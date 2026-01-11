Se separaron Juliana Awada y Mauricio Macri tras 15 años juntos

Juliana Awada y Mauricio Macri son una de las parejas más respetadas y queridas del país. El expresidente argentino y la empresaria estuvieron casados por 15 años y fruto de su relación nació Antonia, de 14 años. Revelaron desde su entorno que el matrimonio se habría separado definitivamente.

Lo cierto es que hace años que la pareja emblemática enfrenta rumores de crisis y separación. Lo que salen a desmentir con publicaciones de ellos juntos en familia. La primera versión fuerte que atravesaron fue en 2024 cuando los gestos de ambos en redes sociales encendieron las alarmas.

Juliana Awada y Mauricio Macri

Los primeros rumores de la separación

Esto se dio porque hacían meses que ni la empresaria ni el expolítico compartían fotos juntos. No obstante, fue Juliana, quien desmintió los rumores a Mariana Brey.

En diciembre de ese año, la empresaria mostró fotos de toda la familia y dejó claro que seguían juntos. El tiempo pasó, y en 2025 volvieron a aparecer las sospechas de que se habrían separado.

La separación definitiva de Juliana Awada y Mauricio Macri

Según los comentarios, la pareja ya no convive hace meses. Ahora fue Infobae quien dio la primicia del fin del matrimonio desde fuentes cercanas al político y la empresaria.

Antonia Macri, la hija de Mauricio Macri y Juliana Awada

Este medio informó que la pareja tomó la decisión antes de las fiestas, fue de común acuerdo y con respeto por los años juntos.

Además, habrían pasado Navidad y Año Nuevo juntos por su hija en común, Antonia.

“Entre aquel primer distanciamiento de fines del 2024 y la decisión de separarse pasaron charlas con mucho amor y, haciendo hincapié en la maravillosa historia que vivieron juntos, decidieron de común acuerdo separarse y ver cada uno desde su espacio qué es lo que les pasa”, aseguraron desde el entorno de la pareja según Infobae.

Mauricio Macri tiene previsto viajar a Europa en las próximas horas, mientras que Juliana Awada continúa de vacaciones con su familia en Punta del Este.

La pareja decidió poner fin a su historia de amor.