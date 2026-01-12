Aseguran que Juana Viale sería la tercera en discordia en la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada: todo lo que se sabe

La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada cayó como una verdadera bomba este domingo 11 de enero. Cuando nadie lo esperaba (aunque desde 2024 circulaban versiones de una crisis), el matrimonio llegó a su final y desató una ola de especulaciones. Si bien los motivos concretos no fueron informados de manera oficial, en las últimas horas apareció un nombre que sacudió tanto al mundo político como al del espectáculo: Juana Viale.

Juliana Awada y Mauricio Macri confirmaron que están separados.

En medio del impacto inicial, fue la propia Juliana Awada quien decidió blanquear públicamente la ruptura. A través de un mensaje en sus redes sociales, la exprimera dama apeló a la calma y al respeto: “Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida. Vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”. El texto llegó luego de que la noticia se viralizara y buscó transmitir que la separación se dio en buenos términos.

El mensaje de Juliana Awada tras su separación de Mauricio Macri

Sin embargo, mientras Awada pedía privacidad, el tema comenzó a escalar en los medios. Este domingo, en C5N, se analizó la ruptura y se instaló una teoría que rápidamente ganó fuerza: la posibilidad de que Macri no esté solo y que exista un nuevo vínculo sentimental.

Las primeras versiones surgieron en Infama, donde la vidente Aristida deslizó que el expresidente podría estar involucrado con otra mujer. “No está solito, no. Yo lo que percibo es que hace un año que ya venía como algo raro. Es muy astuto este italiano, ya nos vamos a enterar”, lanzó en el ciclo conducido por Marcela Tauro, dejando la puerta abierta a un romance oculto.

Pero la verdadera explosión llegó horas más tarde en Duro de Domar. Allí, Franco Torchia tomó la palabra y lanzó una versión que generó un fuerte revuelo. “Habría empezado a vincularse sexoafectivamente con una actriz y conductora”, dijo en un primer momento. Minutos después, decidió ir más allá y ponerle nombre y apellido al rumor: “La versión fuerte que podría haber precipitado la separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale”.

La teoría generó un inmediato impacto, no solo por la figura del exmandatario, sino también por involucrar a la nieta de Mirtha Legrand, una de las personalidades más reconocidas de la televisión argentina. Según se sabe hasta el momento, Juana Viale se encuentra en pareja con Yago Lange desde hace un tiempo, lo que vuelve aún más sorpresiva la versión instalada y genera dudas.

Por ahora, no hay confirmaciones oficiales y todo se mantiene en el terreno del rumor. Sin embargo, la mención del nombre de Juana Viale en el contexto de la separación de Macri y Awada fue suficiente para sacudir la agenda mediática del domingo por la noche y abrir un nuevo capítulo de especulaciones que promete seguir dando que hablar.