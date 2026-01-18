Mauro Icardi y la China Suárez se mostraron juntos en la nieve de Estambul. Mirá las fotos

El delantero Mauro Icardi volvió a revolucionar las redes sociales este domingo al mostrarse en un plan plenamente familiar con la China Suárez. Con la llegada de la primera nieve a Estambul, la pareja aprovechó el paisaje blanco para disfrutar al aire libre.

La actriz compartió en TikTok un video en el que se los ve disfrutar de las primeras nevadas del año junto a los tres hijos de ella, frutos de sus relaciones anteriores con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré.

A través de sus perfiles oficiales, ambos compartieron la alegría de los niños jugando en el jardín de la residencia en Turquía, dejando en claro que la relación atraviesa un presente de mucha cercanía y convivencia diaria.

La familia se muestra cómoda y sumamente feliz. El parque de la exclusiva mansión donde residen, cerca del Mar Bósforo, se convierte en el escenario de juegos y risas de los niños, quienes viven una experiencia distinta.

Las imágenes reflejan la adaptación de los pequeños a la temporada invernal y la manera en que el clima modifica la vida diaria.

El parque, que durante el verano es territorio de juegos acuáticos, ahora aparece cubierto de nieve. La China aparece abrigada con un gorro de lana, mientras Icardi opta por un pasamontañas con protección para los ojos, ambos sonrientes y felices pese al frío intenso. Al parecer, son una familia feliz.