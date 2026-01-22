El palito de La Joaqui a Luck Ra en pleno programa de MasterChef Celebrity: “No me...”

Después del repechaje, MasterChef Celebrity retomó su programación habitual y el miércoles 21 de enero sumó un condimento extra: varios participantes cocinaron acompañados por invitados especiales. La Joaqui eligió llevar a Luck Ra y, como era de esperar, la química entre ellos no pasó desapercibida ni para el jurado ni para el público.

La consigna del día fue clara: preparar ocho viandas de milanesa de pollo a la napolitana con puré de papa. Pero antes de meterse de lleno en la cocina, el programa propuso un juego para medir cuánto se conocían las parejas. Entre preguntas livianas y risas, apareció una que encendió la escena: ¿quién cocina mejor?

Luck Ra y La Joaqu en MasterChef Celebrity.

Luck Ra no dudó y respondió que La Joaqui cocinaba mejor. Ella, en cambio, eligió una opción más ambigua y marcó “depende”. Ese cruce mínimo bastó para que la cantante tirara un comentario que se robó el momento y quedó grabado en el programa.

“Amor es que sos de Piscis. Yo sé que cocino mejor, pero vos me cocinás con mucho amor, entonces si yo ponía que yo cocino mejor, la próxima vez que me hagas una comida vas a estar pensando que no me gustaba”, lanzó La Joaqui, entre risas, frente a cámaras.

Los cantantes se mostraron muy enamorados.

Humor, signos y complicidad en pantalla

La frase fue leída por muchos como un palito cariñoso, pero también como una muestra de la dinámica real de la pareja. Lejos de incomodarse, Luck Ra acompañó la escena con calma y sonrisas, algo que el público ya reconoce como parte de su forma de ser.

La Joaqui y Luck Ra hicieron 8 viandas.

En redes sociales, el clip se viralizó rápidamente. Hubo quienes celebraron la referencia astrológica, quienes se sintieron identificadas con la lógica emocional del comentario y quienes destacaron la naturalidad del intercambio. “La amo, soy yo metiendo los signos en todo”, escribieron varios usuarios, replicando el espíritu del momento.

La pareja en medio de la cocina.

Más allá del chiste, la escena volvió a mostrar a La Joaqui cómoda en el formato del reality. Luck Ra, por su parte, sumó presencia sin robar protagonismo. Su rol como invitado acompañó la narrativa del programa y reforzó la imagen de una pareja que se banca, se ríe y se expone sin caretas.