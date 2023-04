El nuevo lanzamiento de Khea con Tiago PZK llenó las plataformas de nostalgia

Luego de “Medio Crazy Remix”, Khea había hecho una pausa en la música, pero para sorpresa de sus fanáticos un mes atrás volvió renovado con su nuevo tema “Eclipse”, que ya cuenta con 1.7 millones de vistas. Ahora bien, este fue solo el comienzo de una nueva etapa para el cantante.

A mediados de abril subió un video a su cuenta de Instagram adelantando su próximo single, donde le preguntó a sus seguidores a quién imaginaban en esa canción. Las sospechas por Tiago PZK comenzaron a crecer rápidamente cuando el cantante de “Portales” resubió a su historia este video.

Finalmente, el lunes 24 de abril confirmó que el jueves 27 saldría a la luz “Para amarte a ti” junto al icónico Tiago PZK, siendo la primera colaboración mano a mano entre ambos artistas, después de “Además de mi remix”.

Además de mi remix: Lit Killah, Duki, Rusher King, Tiago PZK, Khea y María Becerra. Foto: web

“PARA AMARTE A TI” EL NUEVO SIGLE DE KHEA Y TIAGO PZK

“Para amarte a ti” es el segundo single del nuevo álbum de Khea, donde en más de tres minutos junto a Tiago PZK proponen una balada que emocionará a más de uno. Con unas armonías increíbles, este tema se presenta bajo el sello de Young Flex/Interscope Records.

“Le mostré a Tiago el concepto de mi álbum donde yo quería mostrar mis sentimientos, con letras con sentido y él me dijo ‘esto es lo que quería escuchar’”, recordó Khea. “Grabamos “Para Amarte a Ti” en el estudio Kame House en Buenos Aires y es una canción que surgió en el silencio de esa búsqueda interna”, agregó.

Arte de tapa de "Para amarte a ti". Foto: Interscope Records

Mientras que Tiago PZK explicó que una de las cosas que más le gustó de esta canción fue “que no sale desde el ego. No es una letra dedicada a una persona que te hizo mal, sino que trata más sobre un “Alejate de mí que te puedo lastimar” y eso está buenísimo. Me pareció una propuesta súper sincera y eso me motivó a sumarme”.

Además, agregó que aunque se habían distanciado con Khea por situaciones de cada uno, son amigos hace mucho tiempo. “Hoy en día me encontré con un chabón super maduro y evolucionado en cuanto a todo lo que le pasó en su vida. Eso me la re subió, el encontrarme con música desde un lugar mucho más maduro”, agregó el cantante de Monte Grande.

Escucha el sonido nostálgico completo de este tema acá: