El incómodo momento que vivió Nicki Nicole con una fan que la encaró por su nueva relación con Peso Pluma

Sin dudas, Nicki Nicole y Peso Pluma han generado un gran revuelo en el último tiempo. Los rumores de romance no pararon de crecer desde que comenzaron con un ida y vuelta de llamativos comentarios a través de las redes sociales. Finalmente, todo parece indicar que la relación ya es oficial luego de que el cantante mexicano admitió públicamente que está de novio.

Fue durante una entrevista en los Premios MTV VMAs que Peso Pluma se vio en una situación algo incómoda y decidió aclarar que ya no está soltero. Rápidamente, todas las miradas apuntaron a que efectivamente está en una relación con Nicki Nicole. Aunque ninguno de los dos aportó más detalles, la cantante rosarina no pudo evitar hablar sobre una cita romántica que tuvo recientemente y alimentó las teorías.

Como si eso fuera poco, desde hace algunos días, la intérprete de “Colocao” se instaló en su ciudad natal, Rosario, antes de su show que tiene programado en el Anfiteatro Municipal. Durante el fin de semana pasado, la artista revolucionó las redes sociales con su paso por la cancha de Newell’s acompañada por el músico mexicano.

Ambos se mostraron muy felices y unidos, luciendo la camiseta de la lepra. Desde entonces, han revolucionado a todos los habitantes que están a la expectativa de volver a verlos juntos por las calles rosarinas.

Peso Pluma y Nicki Nicole fueron a la cancha de Newell's Old Boys. Foto: @sebagranata

La reacción de Nicki Nicole cuando le mencionaron su relación con Peso Pluma

En medio de su estadía en su ciudad natal, Nicki Nicole vivió un incómodo momento con una fan. Mientras saludaba a su público, la cantante fue interrogada por la prensa acerca de su nueva relación con Peso Pluma, pero tímidamente decidió mantenerse en silencio.

Aunque no sucedió lo mismo cuando una fanática la increpó y le hizo un comentario que la descolocó por completo. En un video que se hizo viral en TikTok, se puede ver el momento exacto en el que una persona de la multitud encara a la artista.

“Dijo mi mamá que Peso Pluma no es para vos”, le dijo la fanática y agregó: “Hacele caso a una vieja loca”. Por su parte, la cantante sin poder ocultar su incomodidad, soltó una pequeña risa y gritó: “¡Es un montón!”, ocultando su rostro y alejándose de las cámaras.

Por supuesto, los comentarios de los usuarios molestos no tardaron en aparecer en la publicación de la radio local, Roldan FM92. “Lo pause porque me imagino lo incomodo que es”, “diossss cómo le van a decir eso”, “como vas a tener adelante a nicki y le vas a decir eso”, “no podés decirle eso”, escribieron algunos fans de la artista.

Mientras que otros fueron más allá y no pudieron ocultar su enojo: “Esa vieja quien se cree para decirle q hacer a alguien q no conoce, tienen a peso pluma como el mismo diablo y él es un amor de persona se nota”, “que le diga a la mamá que se puede ir bien a la mie*&#&#”, “una verdadera desubicada. no la ven feliz ?? quien corno es esa vieja loca”.