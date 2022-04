Tras agotar las primeras dos funciones en menos de 5 minutos, Dillom agregó dos fechas en Teatro Vorterix de Buenos Aires. Esta vez, los tickets para 27 de abril y 3 de mayo se acabaron en tan solo 2 minutos.

Luego de su presentación en el Lollapalooza Argentina, Dillom anunció sus primeros dos shows como solista en el Teatro Vorterix de Buenos Aires. Las entradas para el 28 y 29 abril se agotaron en menos de 5 minutos.

Dillom agregó nuevas fechas en Vorterix y volvió a agotar las entradas en 2 minutos Foto: twitter

Este viernes, el autor de “Opa” lanzó dos nuevas fechas para el 27 de abril y el 3 de mayo, y volvió a romper récords de ventas con un sold out de ambas funciones en apenas 2 minutos.

Además de mostrarse sorprendido por la rapidez en que se vendieron las entradas, Dillom llevó tranquilidad para quienes no pudieron conseguir tickets. “Gente los que se quedaron afuera no desesperen, nos vemos al final del Post Mortem Tour” escribió en su Twitter y agregó: “Hacemos una más grande.”

Dillom contó cómo arregló sus problemas con Duki y Homer El Mero Mero

En una reciente entrevista, Dillom contó cómo fue el encuentro con Duki y Homer El Mero Mero donde pudieron solucionar sus diferencias. La anécdota tiene como protagonistas a Fer Palacio, Coscu y Saramalacara de la RIP Gang.

“En una fiesta de Fer Palacio estábamos todos y me acuerdo que había caído Homer El Mero Mero” comenzó a contar por primera vez Dillom en su charla con Bruno Podestá. “Nosotros habíamos tenido un episodio hace mucho, que quedó todo medio mal pero medio que no se entendió” explicó a continuación. También confesó que no sabía cómo acercarse ya que Homer es una persona muy seria e intimidante.

“Me entoné un poco y dije ‘bueno fue, le hablo’, me acerqué y nos saludamos, le dije ‘che nada quería saludarte, y está todo bien’ y me dijo ‘sí, la mejor, ya fue, vos sabés’” detalló el autor de “OPA”.

“Muchas veces está todo mal porque no se hablan las cosas” reflexionó y también confesó que con Duki pasó algo similar: “Se dio en una de esas fiestas, Sara que es de mi grupo se lleva bien. Íbamos de esa fiesta a otra en el auto con Coscu, Sara, Duki y yo. Ese día estaba todo bien, ni siquiera hablamos nada, quedó todo bien.”