Depósito, pelucas y más: una por una, todas las indirectas de Lali Espósito a Javier Milei en su nueva canción “Fanático”

Lali Espósito es una de las cantantes y actrices más reconocidas dentro de la industria del entretenimiento argentina. Desde sus primeras apariciones en la televisión, la famosa supo cómo ganarse el coazón de los televidentes y desde su adolescencia que pisa fuerte en la música. Sin embargo durante los últimos veces, Lali estuvo enfrentada políticamente con el actual presidente argentino, Javier Milei.

Desde indirectas por parte del mandatario, hasta contestaciones por Twitter, la artista ha estado en el ojo de la tormenta desde hace tiempo. Sin embargo, nunca se quedó callada y, en cambio, optó por enfrentar la situación trabajando. Y es que durante la noche del jueves 26 de septiembre, Lali lanzó “Fanático”, un nuevo tema que estaría repleto de indirectas hacia Milei.

Todas las indirectas de Lali Espósito a Javier Milei en su nueva canción

Una cuenta de Twitter (@FandomAguerrid) se tomó el trabajo de buscar archivos para ver cuáles eran las coincidencias que presentaba la nueva canción de Lali Espósito con su escandalosa relación con Javier Milei. Una de las primeras indirectas es que en una de las partes donde Lali parece estar haciendo un casting, hay un personaje que imita al presidente en su forma de vestir y de expresarse.

Pero eso no es todo, ya que también Espósito grabó desde un depósito, todo para hacer alusión al apodo “Lali Depósito” que los militantes de La Libertad Avanza, e incluso el presidente, le pusieron tras haberla acusado de recibir dinero a cambio de recitales en diferentes localidades argentinas. “Milei dice que no tiene idea quién es Lali y que escucha solo a Rolling Stones”, escribió la cuenta y agregó: “‘Te encanta hacer de cuenta que no sabes quien soy’ responde Lali y usa una remera de los Rolling Stone con los colores de Argentina”.

“‘Es mi fanático me vuelve loca’ y hace referencia a todas las veces que likeo y dio entrevistas criticándola por opinar distinto”, añadió la cuenta sobre otra de las indirectas.

Además, otras de las indirectas: “‘Y su mayor fantasía es un día ser yo’. Se refiere a Milei cerrando su campaña cantando en el Luna Park y queriendo tener el amor del publico”.

Luego, la cuenta hizo referencia a la vandalización de los carteles de Spotify que tenían la cara de la cantante. Pero, sin embargo, se conoció que se trató de una acción de marketing por el lanzamiento de la canción: “Yo entiendo qué te pasa, si sos tan solo un niño. Aunque te hagas el malo, te está faltando cariño. Yo no tengo enemigos y no los necesito”, versa la canción.

Otra de las indirectas hacia el gobierno de Javier Milei también fue incluir a diferentes personajes como Santiago Caputo, quien había sido viral por fumar fuera de la Casa Rosa y haber sido comparado con los personajes de los Peaky Blinders.