Anita Espósito apuntó contra los que vandalizaron el cartel de Lali: «Quiero mandar...»

Lali se volvió tendencia en las redes sociales. En las últimas horas, un cartel de Spotify de la cantante fue vandalizado en la calle, dejando sumos garabatos en el rostro de Espósito.

“QUE TAN INMADURO Y SIN VIDA SOS PARA TOMARTE EL TIEMPO EN DESTILARLE ODIO A LALI, GENTE AL PEDO”, “No entiendo si fue un acto de odio hacia Lali, es marketing para una nueva canción o simplemente fue Milei a las 4 am”, aseveraron algunos usuarios sobre el vandalismo del cartel de Lali Espósito.

Ahora bien, en medio de las teorías conspirativas sobre las causas detrás del vandalismo, Anita, la hermana de la artista, decidió brindar su postura sobre lo sucedido.

Qué dijo Anita Espósito sobre el vandalismo en el cartel de Lali

El descargo de Anita fue destacado en su último programa de “Patria y Familia” por Luzu TV. Ahí, no dudó en insultar a las personas detrás del ataque.

“Estoy para hablar en serio. Quiero mandar a la reverenda mier** a quienes escribieron el cartel de mi hermana. Lo vandalizaron. Váyanse a la mier**”, expresó una de las conductoras del programa con suma molestia.

Seguidamente, Anita aseveró que no quería brindar más comentarios sobre el asunto. Sin embargo, decidió culminar un descargo al levantar su dedo del medio.

Lali Espósito trabaja en Luzu TV.

“La verdad, no quiero entrar tanto en detalles porque bueno, ya sabemos por qué. Pero nada”, concluyó Espósito sobre lo sucedido con su hermana.

El descargo de Evelyn Botto sobre lo sucedido con Lali Espósito

De igual manera, Evelyn Botto fue otra de las personas que brindó su pública molestia a lo sucedido con Lali. Mientras caminaba por las calles de Palermo, se encontró con el cartel vandalizado y presentó su descargo.

“¿Ustedes están buscando que yo me lastime? Porque yo me lastimo, no tengo ningún tipo de problema. ¿Quién le hizo esto a Lali? ¿Quién fue? El que no quiere a Lali no quiere al país. ¿Quién fue la antipatria?”, sentenció Botto con cierto enojo mientras mostraba el cartel.

Quién fue el ex Casi Ángeles que confesó haber sido lastimado por Lali Espósito

Finalmente, en otro aspecto, Tomás Ross, el joven actor que personificó a Cristóbal Bauer, recordó cuando le había dicho a Lali para ser su novia.

Cristobal Baur fue interpretado por Tomas Ross\u002E (Foto:Web)

Luego que le haya dicho que sí, el actor confesó su noviazgo en el living de Susana Giménez. Sin embargo, días después de la declaración, Lali, La China Suárez y Nico Vázquez le aclararon que la relación se trató de una broma.

“Hacía dos meses yo le había preguntado a Lali si quería ser mi novia y me dijo que sí. Yo estaba absolutamente enamorado de ella, y fue la primera mujer en romperme el corazón. Nunca confíen en una piba de un metro cincuenta. Igual, no cualquiera puede decir que Lali les rompió el corazón. Decepcionado”, confesó entre risas.