Dani Ribba: “La Red Bull siempre fue la gloria y el honor para los competidores”

Dani Ribba es uno de los MCs argentinos más queridos y respetados por el público. El rapero pertenece a la generación dorada del freestyle argentino que surgió de la histórica competencia de plaza, El Quinto Escalón. Luego, participó de la primera temporada de FMS Argentina, donde dejó momentos inolvidables y minutos que quedaron en la memoria de los amantes del freestyle. Aunque en la actualidad está más enfocado en su música, este año será uno de los tres integrantes del jurado de la Final Nacional de Red Bull Batalla, junto a Stuart y Dtoke, otros dos experimentados de esta disciplina.

Este sábado 28 de octubre, la madre de todas las competencias, se traslada por primera vez a Córdoba. Antes de la esperada final, donde se conocerá al próximo campeón nacional de Red Bull Batalla, Dani Ribba habló en exclusiva con Vía Urbano acerca de su visión del freestyle, su experiencia como competidor y cuál es su criterio como jurado.

¿Cómo te preparás para la Final Nacional de Red Bull Batalla? ¿Viste las regionales?

— La verdad que no. No vi nada. De hecho, vi la lista, pero creo que la vi dos veces y no retuve todos los competidores pero algunos sí. Hay algunos que que los tengo vistos y justo hoy nos juntamos con el Dto y Stuart a repasar algunas cosas, quizás de más de reglamentos y todas esas cosas.

¿Estás en contacto con la escena actual del freestyle o estás más enfocado en la música? ¿Hay alguna competencia que te guste? ¿Algún competidor que te haya llamado la atención?

— La verdad que estoy mucho más enfocado en la música. Ahora freestyle no estoy viendo tanto, sí estoy viendo la Liga Bazooka que que para mí se viene dando tremenda y creo que es lo que más me está entreteniendo ahora en lo que es el rap. Después las batallas de freestyle en sí no las estoy viendo. Algunos competidores los conozco. Está Klan y me ceba mucho Nasir Catriel, que pude competir contra él. Sé que va Wolf y CTZ y bastantes chicos que la están rompiendo en la plaza, que obviamente en algún momento he visto alguna batalla, pero no los vengo siguiendo tan a ritmo.

¿Te gustaría participar de la Liga Bazooka? ¿Hay que decirle a Dtoke que te tenga en cuenta?

— Yo creo que me gustaría. Siempre dije que no me acordaría los rounds, pero últimamente lo vengo viendo y me encanta mucho el formato. Viste el tiempo que tenés para rimar y todo. Entonces lo vengo pensando quién te dice en algún momento…

Ya estuviste como jurado en una Nacional de Red Bull pero en España. ¿Cómo fue esa experiencia?

— Fue algo completamente nuevo para mí porque nunca había sido juez y encima de eso había dejado de competir hacía muy poco. Lo disfruté bastante y viví el evento como en el contexto que estaba. Siento que para votar me ayudó eso, no era todo tan matemático sino como más sentido. Y yo creo que trasladé un poco lo que sentía la energía de competidor a ser juez y lo que me transmitían las rimas desde el lado de la batalla a verlo a la hora de jugar. Entonces como que se me dio bastante fácil.

Dani Ribba: “La Red Bull siempre fue la gloria y el honor para los competidores” Foto: Stain Garcia

¿Sentís presión a la hora de tener que votar? ¿Te afectan las opiniones o comentarios que puede tener el público sobre tu desempeño?

— Como que importarme, me importa y tengo un poco de presión. Confío también en mi criterio. No siento que la presión se da por eso, sino por quizás la responsabilidad de tener el poder de decidir un ganador de la Red Bull, que es la persona que nos va a representar en la Internacional. Entonces, por ese lado, obviamente uno quiere hacer las cosas bien. Después confío en mi criterio y que la gente también me conoce y sabe más o menos por dónde va mi objetivo.

¿Cuáles son las cualidades que más valorás en un competidor como jurado?

— A mí lo que más me gusta es lo espontáneo. Lo que lo que puedan llegar a transmitir en el momento. Y obviamente la identidad. Siento que es lo primero que hace a un freestyler destacar por el resto. Los diferentes estilos o las maneras que tiene cada uno. Siento que eso para mí es lo más importante a recalcar. Después obviamente el que esté en su mejor día va a ser el que de sorpresa.

También viendo el contexto del freestyle, un poco, lo que viene pasando es que está bastante sistematizado. Siento que ya están los estilos implantados, que las competiciones tienen su formato, entonces siento que lo que va a resaltar para mí es eso, el romper con el circuito que viene estando. Como florecer más lo espontáneo ahí, en lo que pasa ese día.

Estuviste también como competidor en la Nacional de Red Bull Batalla 2020 que fue una final bastante atípica aunque también fue histórica. ¿Qué se sintió estar ahí, en ese lugar con un montón de otros nombres que volvieron el mismo año? ¿Cómo fue esa experiencia?

— Sí, la Red Bull que pintaba a ser la mejor, ¿no? (risas) En un punto igual tuvo lo suyo y fue bastante única. Fue una experiencia rara porque bueno yo venía en pandemia rapeando un montón en mi casa y decía “qué ganas de anotarme en Red Bull”. Y, claro, yo cuando mandé la la audición, no me acuerdo cuántos meses antes fue, estaba full manija practicando todos los días. Al momento que llega la fecha yo ya venía yendo en paralelo al estudio. Venía haciendo mis primeras canciones, así como más oficiales que me gustaban. Entonces estuve muy enfocado en eso. Me acuerdo que creo que a los dos días de la Red Bull salía una canción. Entonces como que me cambió el chip para ese fin de semana, me venía preparando después.

Obviamente lo atípico de que sea un estudio, que no haya gente fue como un formato totalmente distinto. A mí me agarró un poco de sorpresa. La verdad que me fui contento por lo que compartí con todos los pibes, pero bueno, no fue como me hubiese gustado estar presente en una Red Bull compitiendo.

¿Qué tiene de distinto Red Bull Batalla de las demás competencias?

—Yo creo que siempre fue como la gloria y el honor para los competidores. Históricamente siento como que siempre fue la competencia a la que uno apostaba a ir y ganar por demostrárselo a uno mismo y por el prestigio que te genera. Como te decía también sobre el factor sorpresa, la Red Bull siempre fue esa competencia distinta a todo lo que venía pasando en el año en el circuito. En la Red Bull puede pasar cualquier cosa, entonces siento que eso es lo bueno que tiene el evento, que puede ganar cualquiera. Muchas veces es una sorpresa. Puede venir alguien teniendo el mejor año que viene otro competidor, que a lo mejor no venía compitiendo, y la rompe y termina ganando. Entonces eso como que descontractura un poco el sistema del freestyle.

Va a haber un show tuyo durante el evento, ¿qué diferencias hay entre cantar y freestylear frente al público?

—Y yo siento que te posiciona en otro lugar desde lo que transmitís. A mí me deja mucho más satisfecho lo que transmito con la música, a la vez también más tranquilo en el sentido de que uno va a cantar sus canciones y ya sabe lo que va a hacer. Con el freestyle no sabés lo que va a pasar por ese lado. El freestyle te da más adrenalina, los nervios que tenés constantemente de clavar una rima y después como lo recibe la gente, es como que te da un empujón. Siento que en la música uno es el que da y transmite a la gente. En el freestyle también, pero a la vez la gente te transmite mucho más a vos y hasta te retroalimenta. A lo mejor, no sé, le grita en una rima a alguien y se ceba mucho más. Y eso te lo causa el freestyle.

Sé que te lo deben pregunta mucho pero queremos saber… ¿Tenés pensado volver a competir?

—Sí, la verdad que yo siempre que puedo y que se me presenta la oportunidad, lo hago. De hecho tuve una exhibición este año en FMS Argentina. Me habían dicho tal vez de competir en FMS pero se me cruzaba mucho con mi agenda o con bueno, no sé, hoy tener un lanzamiento y mañana tener que ir a la Red Bull... entonces estar presente en el circuito es difícil con lo que con lo que yo quiero hoy en día. Pero siempre disfruto hacerlo y nunca lo nunca lo dejo de lado. Siempre que puedo y tengo un espacio, me meto.

Estás de estreno con “La Serenata” junto a FMK, ya han trabajado juntos pero ¿cómo surgió esta nueva colaboración?

—Hace rato veníamos hablando de hacer una canción juntos, ya teníamos una para su álbum y coincidimos un par de veces en el estudio. Esta idea la había hecho yo en un viaje que hice y me parecía que quedaba increíble ahí FMK. Me lo imaginé también por la forma de crear en el estudio. Siempre compartimos bastante desde ese lado. A él le gusta componer, a mí también y vamos al estudio y estamos sumando ideas por todos lados. Entonces un junte entre él y yo como que fluye bastante lo que es la composición.

Por último, ¿qué queda para antes de que termine el año y cuáles son tus planes a futuro?

—Ahora volvemos a Córdoba, el 23 de noviembre, en Sala Formosa, vamos a estar llevando el el tour del álbum La Melodía. Después vamos a Rosario, el 24, y después sacaré algún single más, adelantando quizás cositas que voy a sacar el año que viene. Y nada, planeando ya el siguiente álbum también.