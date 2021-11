El artista argentino Cresx lanzó este viernes su nuevo tema “En la ducha RKT”, que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

“En la ducha RKT” es una cumbia en donde el ritmo, la fiesta y el verano son protagonistas. Esta canción nace de la necesidad de Cresx de explorar un nuevo género, jugando con diferentes y nuevos sonidos en su repertorio, con el fin de invitar al público a salir y divertirse.

Este proyecto muestra a un Cresx que se destaca por un sonido urbano experimental, que marca el inicio de una nueva etapa en la carrera musical del cantante.

‘’La verdad hace algunos meses no me imaginaba en este género. Todo arrancó desde que me empezaron a pedir en las redes que haga un RKT. A las semanas ya teníamos el producto terminado y listo para que explote. Es especial porque es un sonido distinto a todas mis propuestas anteriores”, expresa Cresx sobre “En la ducha RKT”.

La canción fue producida por Cresx y su equipo, mientras que el videoclip, rodado en San Vicente (Buenos Aires), fue grabado por Mariana Zeli, en colaboración con Perímetro Audiovisual.